Gran novetat de CaixaBank: és oficial, aquesta notícia fa somriure molts clients

CaixaBank acaba de fer un pas decisiu per impulsar les petites i mitjanes empreses i autònoms d'Extremadura. La renovació del conveni amb la Societat de Garantia Recíproca Extremenya d'Avals, Extraval, promet millorar l'accés al finançament. Una col·laboració que reforça el compromís del banc amb el desenvolupament econòmic i social de la regió.

Un conveni de CaixaBank que obre portes al finançament

El president d'Extraval, Miguel Ángel Mendiano, i el director territorial de CaixaBank a Castella-la Manxa i Extremadura, Juan Luis Vidal, han signat aquesta renovació en un acte oficial. També hi van ser presents José Luis Campo, director d'Institucions de CaixaBank al territori, i Lorenzo Ballesteros, director de Banca d'Institucions a Badajoz. Aquest acord confirma la voluntat conjunta de donar suport a la iniciativa empresarial, l'emprenedoria i l'ocupació a Extremadura.

Es podran beneficiar d'aquesta línia especial totes les petites i mitjanes empreses, independentment de la seva forma jurídica. A més, els autònoms associats a Extraval també tindran accés a aquestes facilitats. L'import màxim per a les operacions financeres arriba fins als 600.000 euros, destinats a la inversió en actius fixos o a finançar actiu circulant, incloent-hi comptes de crèdit per a aquesta finalitat.

Les condicions d'aquestes línies de finançament són especialment atractives per als clients del banc. S'ofereixen terminis flexibles i tipus d'interès adaptats a les necessitats de les empreses. Tot això està avalat per l'aval solidari d'Extraval, cosa que garanteix més seguretat per a ambdues parts i facilita l'accés als recursos.

Un pas ferm per estimular el teixit empresarial extremeny

Amb aquesta renovació, CaixaBank referma el seu paper com a aliat clau per al creixement econòmic d'Extremadura. La col·laboració amb Extraval impulsa l'emprenedoria i contribueix a la creació i manteniment d'ocupació. A més, afavoreix la sostenibilitat de negocis que són la base del desenvolupament regional.

Aquest conveni representa quelcom més que un acord financer. És una mostra palpable del compromís de CaixaBank amb els seus clients i amb el futur d'Extremadura. A través d'aquesta col·laboració, el banc referma la seva vocació d'estar a prop de qui genera riquesa i ocupació, facilitant les eines necessàries perquè prosperin.