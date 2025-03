Hisenda acaba de confirmar l'últim sobre la declaració de la renda: molt atent

L'Agència Tributària ha confirmat una data clau per a la Declaració de la Renda 2025: el 2 d'abril. A partir d'aquest dia, els contribuents podran accedir a l'esborrany de la seva declaració i presentar-lo per internet.

Hisenda ho confirma al 100%: disponibilitat de l'esborrany de la Renda

L'esborrany és un document que l'Agència Tributària elabora amb les dades fiscals que posseeix sobre cada contribuent. El seu objectiu és facilitar la presentació de la Declaració de la Renda.

Des del 2 d'abril fins al 30 de juny de 2025, podràs accedir al teu esborrany i presentar-lo de forma telemàtica. Abans que l'esborrany estigui disponible, és recomanable realitzar certes accions:

Revisió de dades personals i fiscals: Assegura't que la teva informació personal i fiscal estigui actualitzada. Això inclou canvis de domicili, estat civil o naixement de fills.

Recopilació de documentació: Reuneix certificats d'ingressos, aportacions a plans de pensions, justificants de deduccions per habitatge habitual, donacions i altres documents rellevants.

Consulta de dades fiscals: L'Agència Tributària sol permetre la consulta de dades fiscals abans de l'inici de la campanya. Revisar-los t'ajudarà a detectar possibles errors o inconsistències.

Importància de la preparació prèvia

Realitzar una feina prèvia abans d'accedir a l'esborrany és fonamental per diverses raons. Les dades que posseeix Hisenda poden contenir errors o estar incompletes. Revisar-los et permetrà corregir-los i evitar problemes futurs.

En conèixer totes les deduccions i beneficis fiscals aplicables a la teva situació, podràs maximitzar la teva devolució o minimitzar l'import a pagar. Una declaració incorrecta pot derivar en sancions i la preparació adequada redueix aquest risc.

Consells vàlids d'Hisenda de cara a la Campanya de la Renda

L'Agència Tributària ofereix diverses recomanacions per facilitar el procés de la Declaració de la Renda. Utilitza el portal de l'Agència Tributària i la seva aplicació mòbil per gestionar la teva declaració de manera eficient. Si necessites assistència personalitzada, sol·licita cita prèvia per atenció telefònica a partir del 29 d'abril, i per atenció presencial des del 29 de maig.

Amb tot, el 2 d'abril és una data vital per als contribuents, ja que marca l'inici de la possibilitat d'accedir i presentar l'esborrany de la Renda. Una preparació adequada abans d'aquesta data és essencial per garantir una declaració correcta i aprofitar al màxim els avantatges fiscals disponibles.