Gran sorpresa de CaixaBank a aquests espanyols: oficial, els clients aplaudeixen

Aquesta passada setmana, CaixaBank feia un cop mestre que ningú esperava i que provocava una ovació unànime entre els seus clients. L'entitat ha portat a la Col·legiata de San Isidoro de Lleó un curs d'alt nivell liderat per Ferran Adrià, icona mundial de la innovació gastronòmica.

Des de dilluns 28 fins dimecres 30 d'abril, la ciutat ha viscut una experiència única que ha emocionat els hostalers locals. I que, a més, ha reforçat el paper del banc com a aliat real del sector.

Una aposta brillant: CaixaBank i Ferran Adrià, junts a Lleó

La postal no podia ser millor. Al bell mig de Lleó, en un dels monuments més emblemàtics, CaixaBank va reunir restauradors, emprenedors i professionals del sector per formar-se amb alguns dels millors del món.

El curs gratuït no només va sorprendre pel nivell dels seus ponents, sinó pel missatge clar i contundent que llançava: l'hostaleria importa, i CaixaBank ho demostra amb fets.

L'acte inaugural va reunir Ferran Adrià, el director territorial del banc a Castella i Lleó, Gerardo Cuartero, i el president d'Hostaleria Espanya, José Luis Álvarez Almeida. Un trident de luxe per obrir unes jornades que combinaven estratègia, inspiració i moltíssima pràctica.

El cèlebre xef català va anar directe al gra. En les intervencions, va subratllar que per sobreviure i destacar en el competitiu món de la restauració, ja no n'hi ha prou amb cuinar bé. I és que tenir un pla de negoci clar i treballar amb pressupostos, va explicar.

Adrià també va insistir que la digitalització ja no és una opció, sinó una necessitat. I va posar el focus en quelcom que sovint s'oblida: el control del vi com a clau en la rendibilitat de molts negocis.

Els missatges van calar. Molts assistents van sortir amb idees clares, ganes renovades i una certesa: si algú pot revolucionar l'hostaleria, és Ferran Adrià. I si un banc pot fer-ho possible, aquest banc és CaixaBank.

Un equip d'elit al servei dels clients

El programa no es va limitar a les xerrades d'Adrià. Durant els tres dies, van passar per Lleó col·laboradors de primer nivell d'elBullifoundation com Ferran Centelles, Silvia Timón, Silvia Sánchez o Ernest Laporte.

Ells van aprofundir en àrees crucials: com gestionar restaurants com petites empreses, com innovar sense arruïnar-se, com cuidar el client amb intel·ligència o com fer que cada euro compti. I sí, també van parlar de vi, de marges i d'errors comuns que segueixen enfonsant negocis amb bones intencions però poca gestió.