Banc Santander encerta amb aquesta targeta i els clients s'han tornat bojos

Banco Santander té una Targeta Prepagament Santander Aitana idònia per a milers de clients. I és que aquesta proposta ha revolucionat els seguidors de la cantant espanyola Aitana. Aquesta targeta no només ofereix avantatges financers, sinó que també brinda experiències exclusives per als fans.​

Una targeta pensada per als fans: Banco Santander troba la tecla

La Targeta Prepagament Santander Aitana és molt més que un mitjà de pagament. En adquirir-la, els primers 10.000 usuaris reben un Welcome Pack que inclou:​ Moneder exclusiu Alpha i vinils per personalitzar la targeta, seleccionats per Aitana. També, tatuatges temporals inspirats en l'artista, entrades de cinema i un descompte del 10% a la botiga oficial d'Aitana.​

A més, els titulars tenen accés a preventes exclusives, continguts especials i beneficis culturals i educatius a través de la Santander Open Academy, amb cursos i materials seleccionats per la pròpia Aitana. ​

Avantatges financers i de seguretat: la Targeta Aitana no deixa ningú indiferent

La targeta ofereix múltiples beneficis, sense comissió d'emissió i manteniment gratuït el primer any. A partir del segon, una comissió anual de 10 € (excepte per a menors d'edat, que estan exempts).

No hi ha comissió per compres en moneda estrangera i és ideal per viatjar. Cal afegir les recàrregues gratuïtes fins a 900 € i la gestió completa des de l'App Santander, incloent-hi encès/apagat de la targeta, consulta de moviments i recàrregues.

A més, compta amb alta seguretat en línia, amb protecció contra fraus i encriptació de dades.​ Aquestes característiques la converteixen en una opció atractiva per a aquells que busquen controlar les seves despeses de manera senzilla. ​

La Targeta Prepagament Santander Aitana està dissenyada pensant en els joves i en aquells que gaudeixen de viatjar. La seva facilitat d'ús, absència de comissions per canvi de divisa i accés a una àmplia xarxa de caixers automàtics la fan perfecta per a molts clients.

Com obtenir-la fàcilment? Així de senzill t'ho posa Banco Santander

Per sol·licitar la targeta, és necessari ser client de Banco Santander. La contractació pot realitzar-se a través dels canals digitals del banc o a les seves oficines. Tota la informació està disponible a www.bancosantander.es.​

Banco Santander encerta amb la Targeta Prepagament Santander Aitana, oferint als fans de la cantant una eina financera amb múltiples avantatges i experiències exclusives. Una combinació perfecta de música, seguretat i comoditat per a aquells que busquen més que una simple targeta.​