Novetat important a CaixaBank: oficial, aquesta decisió beneficia milers d'espanyols

CaixaBank i els seus clients poden estar d'enhorabona. I és que el banc ha anunciat una renovació estratègica que impactarà positivament en milers d'empreses i famílies a Espanya. En els últims dies, ha signat un nou acord de col·laboració amb l'Empresa Familiar de Castella i Lleó (EFCL).

Un fet que confirma el seu patrocini per a l'XI Congrés Regional de l'Empresa Familiar. Aquest esdeveniment se celebrarà els dies 19 i 20 de juny en un escenari únic: l'Hotel Castilla Termal Monasterio de Valbuena, ubicat a San Bernardo (Valladolid).

Amb aquesta decisió, CaixaBank reforça la seva aposta pel teixit empresarial de la regió. I és que això referma el seu paper com un dels grans impulsors del creixement econòmic i social a Castella i Lleó.

Un acord de CaixaBank que mira al futur de l'empresa familiar

El conveni va ser rubricat pel president d'EFCL, Isidoro Alanís, i pel director territorial de CaixaBank a Castella i Lleó, Gerardo Cuartero. Tots dos van destacar la importància de seguir construint ponts entre el món empresarial i el sector financer.

Gerardo Cuartero va expressar l'orgull que suposa per al banc seguir recolzant aquest congrés. Segons les seves paraules, donar suport a l'empresa familiar és clau per enfortir l'economia productiva i fomentar la creació d'ocupació a la comunitat. Per a CaixaBank, estar al costat de les companyies castellanolleoneses és una prioritat que es referma en cada iniciativa que impulsa.

Des d'EFCL també han mostrat la seva satisfacció. El seu president va agrair el suport continuat de CaixaBank al llarg dels anys. Han destacat, a més, que el seu suport ha estat fonamental per consolidar aquest Congrés com la principal trobada empresarial de Castella i Lleó.

CaixaBank reforça el seu compromís amb Castella i Lleó

Aquest acord no es limita únicament al patrocini del Congrés Regional. Gràcies a la col·laboració renovada, els associats d'EFCL tindran accés a xerrades formatives organitzades en diferents punts de Castella i Lleó.

Aquestes trobades formatives busquen oferir a empresaris i professionals eines pràctiques per afrontar els desafiaments actuals. Estratègies de creixement, innovació, successió a l'empresa familiar o lideratge seran alguns dels temes que es tractaran en aquestes sessions.

D'aquesta manera, CaixaBank no només patrocina un gran esdeveniment, sinó que també s'involucra en el dia a dia de les empreses familiars, acompanyant-les en el seu desenvolupament i modernització.