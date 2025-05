Aquest és el truc de BBVA per estalviar moltíssim: els espanyols estan sense paraules

Estalviar diners a casa sense esforç ja no és un somni llunyà. BBVA ha llançat un truc eficaç i demostrat que està sorprenent a milers de clients: l'arrodoniment d'estalvi. Aquesta eina, disponible a la seva aplicació mòbil, permet acumular petites quantitats de diners sense que gairebé ho notis.​

El truc infal·lible de BBVA amb el qual estalvien milers de clients: prova'l ja

La mecànica és senzilla, cada vegada que realitzes una compra amb la teva targeta de dèbit, l'import s'arrodoneix a l'euro més proper. La diferència entre el preu real i l'arrodoniment es transfereix a un compte d'estalvi específic i si pagues 3,50 euros per un cafè, s'arrodoneix a 4 euros i aquests 50 cèntims es destinen al teu estalvi.​

Aquest mètode de microestalvi és ideal per a aquells que desitgen estalviar sense canviar els seus hàbits de consum. Amb el temps, aquests petits imports s'acumulen i poden convertir-se en una suma significativa.​

Molts usuaris de BBVA han expressat la seva satisfacció amb aquesta funcionalitat. Destaquen la facilitat d'ús i com, sense adonar-se'n, han aconseguit estalviar quantitats considerables al llarg de l'any. La possibilitat de personalitzar el percentatge d'arrodoniment i triar la destinació de l'estalvi (compte d'estalvi, fons d'inversió, etc.) també és molt valorada.​

Altres consells de BBVA per estalviar a casa: no costa cap esforç

A més de l'arrodoniment d'estalvi, BBVA ofereix diverses eines i consells per fomentar l'estalvi domèstic. Programa el teu Compte permet automatitzar operacions com transferències periòdiques a comptes d'estalvi, facilitant la gestió financera sense esforç. ​

El meu dia a dia és una funcionalitat que ajuda a monitoritzar ingressos i despeses, permetent als clients tenir un control detallat de la seva economia. Els Meus Pressupostos és una eina que permet establir límits de despesa per categories, ajudant a evitar excessos i fomentar l'estalvi.​

Les Meves Metes permet establir objectius d'estalvi específics, com un viatge o una compra important, i seguir el progrés cap a la seva consecució.​ A més, BBVA, en col·laboració amb Iberdrola, ofereix solucions sostenibles com la instal·lació de panells solars en habitatges per estalviar en la factura energètica. ​

Encara que l'estalvi depèn de l'ús i configuració de les eines esmentades, molts clients han reportat estalvis notables al llarg de l'any. Per exemple, utilitzant l'arrodoniment d'estalvi en cada compra diària, és possible acumular una suma considerable sense gairebé notar-ho.​