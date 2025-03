Anunci oficial de BBVA als que fan servir el caixer: ràpid i fàcil, tots l'aplaudeixen

BBVA ha llançat una innovadora aplicació mòbil anomenada 'BBVA per a tots'. Està dissenyada per facilitar l'ús dels seus caixers automàtics a persones cegues i amb discapacitat lleu. Aquesta app, disponible per a iOS i Android, permet a aquests usuaris operar de manera autònoma en més de 6.300 caixers de l'entitat a Espanya.

La creació de 'BBVA per a tots' ha estat possible gràcies a Ilunion Tecnologia i Accessibilitat, les empreses socials de la ONCE i la seva Fundació. Durant més d'un any, BBVA va treballar juntament amb Ilunion i un grup pilot de més de 50 persones amb discapacitat. Ho va fer per desenvolupar i perfeccionar aquesta eina.

BBVA llança una app que celebren milers de persones: un pas més

L'aplicació ofereix diverses funcionalitats que milloren l'experiència dels usuaris amb discapacitat visual. Una d'elles és la geolocalització de caixers propers. Permet a l'usuari seleccionar el més convenient i rebre indicacions precises per arribar-hi, ja sigui a peu, en transport públic o en cotxe.

A més, l'app emet senyals acústiques mitjançant una balisa intel·ligent denominada 'beepcon', dissenyada per Ilunion. Facilita la identificació i localització del caixer per part de persones cegues o amb discapacitat visual.

Així de fàcil és fer ús de la nova app de BBVA

Un cop al caixer, l'usuari només necessita introduir la seva targeta i PIN per retirar l'efectiu prèviament reservat a través de l'aplicació. Aquesta funcionalitat elimina la necessitat d'assistència externa. Promovent l'autonomia i seguretat de les persones amb discapacitat en les seves operacions bancàries.

A més de les persones cegues, l'aplicació beneficia individus amb discapacitat física, intel·lectual lleu i persones grans que busquen una experiència més accessible. En les pròximes setmanes, BBVA implementarà millores en l'app, com la possibilitat d'accedir mitjançant empremta dactilar. I la identificació al caixer a través de la tecnologia NFC del mòbil, eliminant la necessitat d'inserir la targeta física.

El compromís de BBVA amb l'accessibilitat és cada cop més gran

Aquesta iniciativa reflecteix el compromís de BBVA amb la inclusió financera i l'accessibilitat universal. L'entitat ha treballat constantment en millorar aquests aspectes de les seves plataformes digitals. I ha rebut reconeixements per l'adaptabilitat de la seva app i pàgina web per a persones amb discapacitat.

La col·laboració amb Ilunion i altres col·lectius ha estat fonamental per desenvolupar solucions que realment satisfacin les necessitats d'aquests usuaris. Amb 'BBVA per a tots', l'entitat no només facilita l'accés a serveis bancaris. També promou l'autonomia i qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

Aquesta aplicació és un exemple de com la tecnologia pot ser utilitzada per crear oportunitats i trencar barreres. Garantint que tots els clients, independentment de les seves capacitats, puguin gestionar les seves finances de manera senzilla i segura.