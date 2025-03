Alegria d'aquests treballadors després del gest de Banco Santander: tots ho celebren

Les petites i mitjanes empreses són el cor del teixit empresarial a Espanya, representant el 99% de les companyies i sent fonamentals per a l'economia i l'ocupació. En aquest context, Banco Santander ha reafirmat el seu compromís amb les pimes, implementant diverses iniciatives que han generat entusiasme entre empresaris i treballadors.

Compromís de Banco Santander amb les pimes: què és 'Santander X'

Banco Santander ha demostrat un suport decidit a les pimes, entenent la seva importància en l'economia. A través de la seva plataforma 'Santander X', l'entitat ofereix recursos i eines per impulsar el creixement i la competitivitat d'aquestes empreses. Entre les accions implementades per Banco Santander per recolzar les pimes, es destaquen:

Premi Pyme de l'Any: Juntament amb la Cambra de Comerç de Madrid, el banc va llançar la novena edició d'aquest premi. Aquesta reconeix l'esforç i la contribució de les pimes en la generació de riquesa i ocupació.

Ajuts Kit Digital: Subvencions destinades a millorar la digitalització de les pimes i autònoms, facilitant projectes com la creació de llocs web i la implementació de facturació electrònica.

Fons Smart: Una iniciativa que proporciona finançament per a projectes empresarials, recolzant la inversió i el creixement de les pimes.

Atractius de 'Santander X' per a les pimes

La plataforma 'Santander X' ofereix múltiples beneficis que resulten atractius per a les pimes, com formació gratuïta. Donen accés a cursos en línia sobre màrqueting digital, estratègies de creixement, ciberseguretat i més, adaptats a les necessitats de les pimes.

Cal referir-se als descomptes exclusius, beneficis en tecnologia, assessorament legal i consultoria, entre altres serveis essencials per al desenvolupament empresarial. A més, ofereixen oportunitats per connectar amb mentors, inversors i altres empresaris, facilitant l'intercanvi d'experiències i coneixements.

Xifres i èxits de Banco Santander:tots ho aplaudeixen

La plataforma 'Santander X' ha assolit fites significatives que la consoliden com una eina ideal per a les pimes. Està disponible en 11 països, incloent Espanya, Brasil, Mèxic i el Regne Unit, la qual cosa permet a les pimes accedir a mercats globals.

Iniciatives com 'Santander X Global Challenge' busquen solucions innovadores per a la digitalització de les pimes, promovent la seva adaptació a les noves tendències del mercat. A través de premis i desafiaments, 'Santander X' destaca i recolza les pimes més innovadores i exitoses, brindant-los visibilitat i oportunitats de creixement.

El suport de Banco Santander ha estat rebut amb entusiasme per part dels treballadors de les pimes. Els empleats veuen en aquestes iniciatives una oportunitat per millorar les seves habilitats, contribuir al creixement de les seves empreses i assegurar la seva estabilitat laboral.