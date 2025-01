Gerro d'aigua freda per als propietaris d'una casa de lloguer: canvi dràstic

El mercat de lloguer a Espanya està a punt de viure una transformació significativa. Amb l'acord recent entre el Gobierno de Pedro Sánchez i Junts, es començaran a aplicar diverses mesures.

Moltes d'elles afecten, com ja ve sent habitual, els propietaris d'habitatges. Un dels principals canvis té a veure amb els habitatges de lloguer, amb diverses disposicions que modifiquen substancialment les regles del joc.

Desnonaments suspesos, la nova mesura amb els lloguers

Una de les decisions més polèmiques del decret és la suspensió dels desnonaments per a llogaters vulnerables durant tot el 2025. Això significa que els arrendadors no podran recuperar les seves propietats, si els llogaters es troben en una situació econòmica difícil. Aquesta mesura està especialment pensada per quan el llogater és incapaç de trobar una alternativa.

En definitiva, un nou maldecap per a molts propietaris, que es veuran incapaços de recuperar els seus immobles. Per tractar de pal·liar aquesta situació, els propietaris tindran una línia pública d'avals, que cobrirà els impagaments derivats de contractes de lloguer. És a dir, l'Estat es compromet a assumir els pagaments pendents, mentre els llogaters no puguin ser desallotjats.

Les mesures, encara que no convencen a molts, tracten de trobar un equilibri entre els interessos dels propietaris i els dels llogaters. Clar està que, una vegada més, el Gobierno no entra en el fons de la qüestió: la manca d'habitatge. És per això que les novetats han tornat a generar una mica de controvèrsia entre els afectats.

Com funcionarà el sistema d'avals?

El sistema d'avals serà gestionat per les comunitats autònomes, amb finançament estatal. Segons els seus impulsors, servirà per facilitar l'accés a l'habitatge i evitar conflictes entre llogaters i arrendadors. No obstant això, hi ha lletra petita, perquè no tots els propietaris seran beneficiaris automàtics d'aquesta ajuda.

Només aquells amb llogaters en situació vulnerable o menors de 35 anys podran accedir a aquests avals. A més, per beneficiar-se, el preu del lloguer no podrà superar l'índex estatal de referència.

El propietari també haurà d'haver complert amb diverses condicions prèvies, com haver dipositat la fiança corresponent del lloguer i les seves actualitzacions. Si el propietari recupera l'habitatge, podrà sol·licitar el pagament dels impagaments dins dels sis mesos següents. I sempre que existeixi una resolució judicial o un acord que confirmi la recuperació de l'immoble.

Aquest paquet de mesures ha generat molta polèmica entre gran part dels propietaris. Molts lamenten que, de nou, hauran de pagar els plats trencats, ja que no podran fer ús dels seus habitatges amb llibertat. I és que, en molts casos, l'objectiu no és posar l'habitatge de lloguer novament, sinó gaudir-lo.