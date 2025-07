Confirmat: Aquesta és la novetat de Banco Santander que afecta els qui fan servir efectiu

La nova Llei Europea d'Accessibilitat (EAA, Directiva UE 2019/882) ha entrat en vigor el 28 de juny de 2025 i obliga els bancs a modernitzar els seus caixers automàtics. L'objectiu és facilitar-ne l'ús a persones grans, amb discapacitat o mobilitat reduïda.

Aquesta llei pretén millorar en diversos aspectes. Exigeix pantalles amb més contrast, text gran, menús en diversos idiomes, avisos per veu, teclats en braille, botons en relleu, compatibles amb auriculars i disseny per a usuaris en cadira de rodes. A més, s'aplica a tots els caixers existents i futurs, per la qual cosa Banco Santander ja ha implementat mesures.

Així són les mesures d'adaptació de Banco Santander

Banco Santander ja comptava amb iniciatives prèvies, com caixers amb menú per veu en un 72% de la seva xarxa. Amb la nova norma, l'entitat es compromet a actualitzar el 100% dels seus punts de retirada d'efectiu, actuals i nous.

Des de juny de 2025, els equips existents tenen de termini fins al 2030 (o fins a complir 10 anys d'ús) per adaptar-se. A més, cal destacar que la inversió necessària per equip pot oscil·lar entre 1.500 i 3.000 euros, en funció de les actualitzacions requerides.

Amb el 100% d'equips accessibles, Banco Santander reforça el seu compromís amb la inclusió. Aquests canvis beneficien una població creixent: s'estima que a Europa, prop del 30% dels ciutadans tindran més de 65 anys per al 2050.

Beneficis d'aquesta mesura per a clients de Banco Santander

El canvi no només és per complir amb la llei, sinó també per millorar l'experiència. Els nous caixers de Banco Santander inclouran menús adaptables per veu i en diversos idiomes, així com teclats accessibles, amb braille i elements tàctils.

D'altra banda, comptaran amb pantalles de més contrast, textos llegibles i suport per a auriculars i control de volum directe. Així mateix, Banco Santander apostarà per un disseny ergonòmic i accessible des de cadira de rodes. Aquestes millores busquen que retirar efectiu “ja no sigui com abans”, facilitant l'operació a tots els usuaris.

Els primers caixers de Banco Santander adaptats van començar a modernitzar-se després de l'entrada en vigor el 28 de juny de 2025. El pla preveu actualitzar tots els existents fins al 2030 o quan compleixin deu anys de vida útil. Per això, es calcula que la majoria estaran llestos en els pròxims anys, segons el ritme d'inversió estimat.