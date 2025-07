Comunicat urgent de BBVA a mitja Espanya: compte, així t’afectarà

Les entitats bancàries, com BBVA, estan revisant activament les seves bases de clients. En aquest sentit, la companyia fa tot el possible per detectar comptes que no compleixin certs requisits.

Recentment, una notícia ha alarmat molts usuaris de BBVA. Algunes targetes de crèdit podrien donar-se de baixa sense previ avís si els comptes associats no registren activitat mínima. És fonamental entendre com evitar el tancament automàtic i protegir el teu accés a productes financers.

Per què BBVA està donant de baixa comptes sense avisar

Des de BBVA expliquen que preveuen cancel·lar automàticament comptes que no registrin moviments en un termini determinat. És a dir, aquelles amb activitat nul·la durant diversos mesos, sense ingressos ni despeses. També les que tinguin saldo zero o molt baix que no justifiqui mantenir el compte.

L'objectiu de BBVA és racionalitzar els seus serveis, reduir costos i complir les exigències legals de transparència financera. Al mateix temps, aquesta mesura pot afectar aquells usuaris desprevinguts o que utilitzen el seu compte de manera ocasional.

Si BBVA dona de baixa un compte que utilitzes habitualment, podries trobar-te amb no poder fer pagaments o amb la suspensió de domiciliacions. També poden sorgir problemes de crèdit, ja que la gestió de claus i mètodes de pagament se'n veuria afectada.

Tot i que BBVA sol enviar una notificació prèvia, en alguns casos es pot executar la baixa sense un avís clar. Per això, és clau prendre mesures per mantenir actius els teus comptes.

Què fer per mantenir actiu el teu compte de BBVA

Des de BBVA recomanen fer almenys un moviment cada tres mesos. Aquest pot ser un ingrés, una retirada o una compra que eviti que el compte es consideri inactiu. També convé mantenir un saldo mínim raonable, podent ser una quantitat simbòlica que ajudi a demostrar que utilitzes el compte.

D'altra banda, BBVA indica la importància d'activar alertes a l'app o al web. D'aquesta manera, et podràs assabentar de qualsevol avís o moviment inusual i actuar en conseqüència.

Si creus que el teu compte de BBVA podria estar en risc, truca o utilitza la teva oficina en línia. Fins i tot si el tancament ja està programat, poden oferir reactivar-la. Així mateix, cal revisar les teves subscripcions, ja que els pagaments automàtics poden considerar-se activitat i evitar el tancament.