Anunci especial de CaixaBank a tots els seus clients: és oficial, ja és aquí

CaixaBank ha fet un pas més en el seu compromís amb el desenvolupament rural. Ho ha fet després de llançar una nova edició del programa ‘Terra d'Oportunitats’. Aquesta iniciativa, en col·laboració amb el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Campiña de Jerez i Costa Noroeste de Cádiz, busca impulsar l'emprenedoria en els nuclis rurals de la comarca.

L'objectiu és fomentar la creació d'ocupació i contribuir a la fixació de la població en aquestes àrees. D'aquesta manera, CaixaBank dona suport als emprenedors que desitgin posar en marxa projectes innovadors i sostenibles.

Un conveni per a l'impuls de l'emprenedoria rural

El conveni de col·laboració ha estat signat per Susana Sánchez Toro, presidenta del GDR, i María del Carmen Martín Salinas, responsable d'Acció Social de la Direcció Territorial d'Andalusia de CaixaBank. L'acord, dotat amb 10.000 euros, contempla l'obertura d'una convocatòria dirigida als emprenedors de la comarca.

Els projectes seleccionats seran avaluats pel seu potencial de creixement, la seva capacitat de generar ocupació rural, així com per la viabilitat econòmica i tècnica. Aquest suport financer es destinarà als quatre millors projectes que demostrin la seva capacitat per millorar l'entorn econòmic i social. Així, CaixaBank referma el seu compromís amb la sostenibilitat i el desenvolupament de projectes que puguin transformar positivament el teixit empresarial en zones rurals.

El programa ‘Terra d'Oportunitats’ s'articula en dues fases. En la primera fase, es llança la convocatòria d'ajudes directes, que s'atorgaran als emprenedors seleccionats, els quals s'integraran en una comunitat més àmplia d'emprenedoria. Això permetrà que els beneficiaris puguin compartir experiències, recursos i coneixements amb altres empresaris i projectes en desenvolupament.

La segona fase del programa se centrarà a oferir formació i acompanyament als emprenedors seleccionats. Aquesta etapa té com a objectiu detectar les necessitats dels projectes i ajudar els emprenedors a superar els obstacles que puguin enfrontar. La formació inclou eines i coneixements pràctics per gestionar els seus negocis de manera efectiva i sostenible, a més d'impulsar nous projectes que puguin contribuir al creixement econòmic de la regió.

Amb aquesta iniciativa, CaixaBank busca revitalitzar el teixit empresarial a la Costa Noroeste de Cádiz i la Campiña de Jerez, dues comarques amb un important potencial de desenvolupament. Però que històricament han enfrontat desafiaments en termes d'ocupació i recursos. El programa permetrà als emprenedors locals accedir als recursos que necessiten per llançar els seus negocis i fer-los créixer.

El compromís de CaixaBank amb l'emprenedoria en les zones rurals reforça el seu paper com un banc proper a les necessitats dels seus clients. En treballar de la mà amb el GDR Campiña de Jerez i Costa Noroeste de Cádiz, ajuda a generar un impacte positiu a la regió.

Aquest tipus d'iniciatives també fomenta una nova cultura empresarial en les zones rurals. I promou valors d'innovació i sostenibilitat que són essencials per al futur de l'emprenedoria. Els emprenedors que participin en el programa tindran l'oportunitat d'aprendre i aplicar les millors pràctiques en gestió empresarial.

A través de la col·laboració amb el GDR, CaixaBank també està ajudant a enfortir la cohesió social en aquestes comarques. I és que proporciona les eines necessàries perquè els emprenedors puguin enfrontar-se amb èxit als desafiaments del mercat. I generar ocupació en les zones on més es necessita.

Un compromís amb la societat i el desenvolupament sostenible

La nova edició de ‘Terra d'Oportunitats’ reflecteix el compromís de CaixaBank amb el desenvolupament sostenible de la comunitat autònoma d'Andalusia. I, en particular, de les seves zones rurals. L'entitat bancària està demostrant que, més enllà de ser un proveïdor de serveis financers, té un rol fonamental en la transformació social de les regions en les quals opera.

Amb aquesta acció, CaixaBank continua apostant per l'emprenedoria com a motor de creixement. Especialment en un entorn rural que, sovint, no rep l'atenció que mereix.

El programa ‘Terra d'Oportunitats’ busca garantir el futur de les comunitats rurals mitjançant la generació d'ocupació. I la creació de noves iniciatives empresarials que contribueixin al benestar de la regió.