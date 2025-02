Anunci oficial de Banco Santander a milers d'espanyols: 1.500 euros si compleixes això

Banco Santander ha anunciat la convocatòria de 1.867 beques de 1.500 euros cadascuna per a estudiants. En el cas d'aquestes beques, van destinades als estudiants que busquen una mobilitat internacional fora del programa Erasmus durant el curs acadèmic 2025/2026. Una oportunitat més que interessant per a milers de joves.

Atent a les Beques No Erasmus de Banco Santander: això t'interessa

Les Beques No Erasmus estan dirigides a universitaris que desitgen cursar part dels seus estudis en institucions estrangeres. Unes beques que no formen part del programa Erasmus+.

Aquestes beques busquen fomentar la mobilitat internacional. També ofereixen als estudiants l'oportunitat d'enriquir-se acadèmicament i culturalment en destinacions menys tradicionals.

1.500 euros per al curs 2025/26

Aquestes beques són molt demandades perquè permeten als estudiants explorar cultures i sistemes educatius diferents. Ampliant els seus horitzons i millorant el seu perfil professional.

A més, la quantia de 1.500 euros és una ajuda valuosa per cobrir despeses associades a l'estada a l'estranger, com allotjament, manutenció o transport. Les Beques No Erasmus ofereixen als estudiants l'oportunitat de:

Desenvolupar competències interculturals.

Millorar el domini d'altres idiomes.

Ampliar la seva xarxa de contactes internacionals.

Enriquir la seva formació acadèmica amb perspectives globals.

Condicions i requisits per sol·licitar aquestes beques de Banco Santander

Per optar a aquestes beques, els estudiants han de ser residents a Espanya i estar matriculats en una universitat espanyola participant en el programa. També, ha d'haver estat seleccionat per la seva universitat per realitzar una mobilitat acadèmica internacional fora del marc Erasmus durant el curs 2025/2026.

La selecció dels beneficiaris es basarà en l'expedient acadèmic del curs anterior a la convocatòria. El termini d'inscripció està obert fins al 30 d'abril de 2025. Els interessats han d'inscriure's a través de la pàgina web de les Beques Santander No Erasmus.

Informació extra sobre les beques

Per obtenir més informació sobre les beques, els estudiants poden consultar la pàgina oficial de les Beques Santander No Erasmus o contactar amb el departament de relacions internacionals de la seva universitat.

Aquestes beques representen una oportunitat valuosa per a aquells estudiants que busquen una experiència internacional enriquidora fora del programa Erasmus. Amb una quantia de 1.500 euros, Banco Santander recolza la mobilitat internacional i el desenvolupament acadèmic de milers de joves.