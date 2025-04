Anunci especial de Banco Santander als clients que usen això: imprescindible

Banco Santander ha llançat una nova funció a la seva aplicació mòbil que reforça la seguretat de les teves operacions bancàries. Es tracta de Santander Key, una eina que permet autoritzar les teves compres i transaccions de manera ràpida i segura

Aquesta funció treballa utilitzant la teva empremta dactilar o el reconeixement facial del teu mòbil. Amb aquesta funció, ja no necessitaràs recordar contrasenyes ni claus de signatura; només el teu rostre o el teu dit seran suficients per validar les teves operacions.

Santander Key: per què és vital per als clients de Banco Santander i com activar-lo

Santander Key és una solució de signatura digital que utilitza la biometria per autenticar les teves operacions. Això significa que, en realitzar una compra en línia o una transferència, rebràs una notificació al teu mòbil.

En obrir-la, podràs confirmar l'operació amb la teva empremta o reconeixement facial, sense necessitat d'introduir cap contrasenya. Aquest mètode augmenta significativament la seguretat, ja que les dades biomètriques són més difícils de falsificar que les contrasenyes tradicionals.

Activar Santander Key és molt senzill, obre l'app de Banco Santander al teu mòbil i accedeix al menú de configuració de seguretat. Busca l'opció Santander Key i segueix els passos indicats per activar-la.

Un cop activada, es convertirà en el teu mètode principal per autoritzar totes les operacions integrades amb aquesta eina. És important destacar que, un cop activada, no podràs desactivar-la, ja que està dissenyada per garantir la màxima seguretat en les teves transaccions.

Passos de Santander Key en fer una compra

Quan facis una compra en línia, Santander Key et sol·licitarà confirmar l'operació. Amb tot, rebràs una notificació al teu mòbil amb els detalls de la compra.

Pots autoritzar la compra utilitzant la teva empremta dactilar o el reconeixement facial del teu dispositiu. Aquest procés assegura que només tu puguis autoritzar les teves compres, protegint els teus diners de possibles fraus.

Què diu Banco Santander sobre aquest avanç i què prepara per al futur?

Banco Santander destaca que la seguretat dels seus clients és una prioritat i ha desenvolupat Santander Key per oferir una capa addicional de protecció en les operacions bancàries. Segons el banc, aquest sistema redueix significativament el risc de frau, ja que les dades biomètriques són més difícils d'obtenir i falsificar que les contrasenyes tradicionals.

En el futur, s'espera que Santander Key permeti realitzar altres operacions directament des del mòbil, com retirar efectiu sense targeta ni PIN, utilitzant la signatura biomètrica. Aquesta funcionalitat ja està disponible en una primera etapa i s'anirà ampliant progressivament.