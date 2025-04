Alerta urgent de Banco Santander: milions d'espanyols estan inquiets, compte

La Campanya de la Renda és una època en la qual molts espanyols se senten preocupats per complir amb les seves obligacions. Però, aquest període també és aprofitat per ciberdelinqüents que intenten suplantar institucions com Hisenda o Banco Santander per robar informació personal i financera. És fonamental estar informat i seguir certs consells per evitar caure en aquestes trampes.

Missatge urgent de Banco Santander sobre la Campanya de la Renda: molta atenció

Banco Santander ofereix diverses eines i serveis per facilitar la Declaració de la Renda als seus clients. Entre ells es troben l'assessorament personalitzat amb professionals que orienten sobre deduccions i beneficis fiscals. A més, la plataforma en línia segura permet realitzar la declaració de manera senzilla i protegida.

Per desgràcia, els ciberdelinqüents utilitzen tècniques com el phishing, smishing i vishing per fer-se passar per l'Agència Tributària o entitats bancàries. Els seus mètodes inclouen:

Correus electrònics falsos: Simulen ser comunicacions oficials sol·licitant informació personal o pagaments urgents.

SMS fraudulents: Missatges que alerten sobre problemes amb la declaració i demanen fer clic en enllaços sospitosos.

Trucades telefòniques: Es presenten com a representants d'Hisenda sol·licitant dades sensibles.

Com identificar comunicacions legítimes d'Hisenda: Banco Santander ho aclareix

Per distingir entre missatges autèntics i fraudulents, és important verificar el remitent. Assegura't que l'adreça de correu o número de telèfon sigui oficial i conegut. Les institucions oficials no solen pressionar per obtenir informació de manera immediata.

No facis clic en links que redirigeixin a pàgines que no reconeguis i no proporcionis informació sensible. Cap entitat et demanarà dades personals o bancàries per correu o SMS.

Consells valuosos de Santander per protegir-se dels estafadors

Banco Santander ofereix els següents consells per evitar fraus durant la Campanya de la Renda. No accedir a enllaços de correus o SMS sospitosos, encara que semblin urgents, és millor escriure directament l'URL al navegador.

Evitar descarregar arxius adjunts, no obris documents de fonts no verificades. Errors gramaticals o d'ortografia poden indicar un intent de frau. I cal mantenir actualitzats dispositius i antivirus, protegint els teus equips contra possibles amenaces.

Si sospites que has estat víctima d'una estafa, és crucial contactar immediatament amb el teu banc: Informa sobre la situació perquè prenguin les mesures necessàries.

Denuncia a les autoritats competents per prevenir que altres caiguin en la mateixa trampa. La prevenció és la millor eina contra els fraus. Mantén-te informat i segueix les recomanacions d'entitats com Banco Santander i les autoritats per protegir la teva informació personal i financera.