Alerta urgent de BBVA a tot Espanya: més val que facis això o ho perdràs tot
BBVA llança un missatge rotund a milions de clients que han de seguir al peu de la lletra: no és per prendre-s’ho a broma
BBVA ha llançat una alerta urgent a través de les seves xarxes socials. El banc ha detectat un augment preocupant d'un tipus de frau. I aquest fet podria fer que milers de persones perdessin el control dels seus comptes bancaris.
Aquesta pràctica, coneguda com a smishing, és cada cop més perillosa i afecta usuaris de totes les edats. Per això, BBVA ha volgut advertir mitja Espanya amb un missatge clar: més val que vagis amb compte o ho perdràs tot.
BBVA alerta d'aquest problema greu: tots els seus clients, en perill
Els missatges fraudulents solen arribar al mòbil amb aparença de ser oficials del banc. De vegades, fins i tot apareixen a la mateixa cadena de conversa on anteriorment havies rebut avisos legítims del mateix BBVA.
En aquests SMS, s'alerta de suposades transferències d'alt import, accessos no autoritzats o bloquejos del compte, i conviden l'usuari a trucar a un número o a clicar en un enllaç. I aquí hi ha el perill.
Si fas aquest gest, evitaràs que et robin els teus diners
BBVA ha estat molt clar en el seu missatge. Ha recordat dues claus vitals que et poden salvar de caure a la trampa. La primera és que els SMS de BBVA mai no inclouen un número de telèfon al qual hagis de trucar.
La segona és que mai no et demanaran les teves claus bancàries a través d'un enllaç o trucada inesperada. Si reps un SMS amb qualsevol d'aquestes dues senyals, és molt probable que siguis davant d'un frau.
A més, el banc ha insistit a mantenir la prudència i revisar sempre la font del missatge i, encara que el remitent posi “BBVA”, no garanteix que sigui un missatge autèntic. Els estafadors utilitzen tècniques avançades per suplantar el BBVA i enganyar l'usuari. També poden copiar el disseny i el to del banc perquè el missatge sembli creïble.
BBVA recomana actuar com més aviat millor
Des de les xarxes socials de BBVA, el banc ha compartit exemples reals d'aquest tipus de SMS falsos i ha demanat a tots els seus clients que no abaixin la guàrdia. Si ja has rebut un d'aquests missatges i has compartit alguna dada, el banc recomana actuar com més aviat millor. Canvia les teves claus, contacta directament amb BBVA des de canals oficials i revisa els últims moviments del teu compte.
Aquest tipus de frau bancari està dissenyat per robar diners sense que la víctima se n'adoni fins que ja és massa tard. Per això, BBVA llança aquesta alerta per evitar que més persones pateixin conseqüències greus. No confiïs en missatges que pressionen o generen urgència.
