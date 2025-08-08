Logo e-noticies.cat
Una dona amb expressió preocupada davant d?una sucursal de BBVA i un símbol d?advertiment vermell.
BBVA ja no avisa més: segueix els seus consells per evitar el pitjor | Camara Pixelshot, Google Maps, Icon 3D de SuYuK
ECONOMIA

Alerta urgent de BBVA a tot Espanya: més val que facis això o ho perdràs tot

BBVA llança un missatge rotund a milions de clients que han de seguir al peu de la lletra: no és per prendre-s’ho a broma

per

Miguel Cuartas Ortego

BBVA ha llançat una alerta urgent a través de les seves xarxes socials. El banc ha detectat un augment preocupant d'un tipus de frau. I aquest fet podria fer que milers de persones perdessin el control dels seus comptes bancaris.

Aquesta pràctica, coneguda com a smishing, és cada cop més perillosa i afecta usuaris de totes les edats. Per això, BBVA ha volgut advertir mitja Espanya amb un missatge clar: més val que vagis amb compte o ho perdràs tot.

BBVA alerta d'aquest problema greu: tots els seus clients, en perill

Els missatges fraudulents solen arribar al mòbil amb aparença de ser oficials del banc. De vegades, fins i tot apareixen a la mateixa cadena de conversa on anteriorment havies rebut avisos legítims del mateix BBVA.

Una persona sosté un telèfon mòbil amb el logotip de BBVA davant d'una sucursal del banc.

Vés amb compte amb el que t'arriba al telèfon mòbil | Camara Google Maps, e-noticies.cat, BBVA, Ton Photographer 4289

En aquests SMS, s'alerta de suposades transferències d'alt import, accessos no autoritzats o bloquejos del compte, i conviden l'usuari a trucar a un número o a clicar en un enllaç. I aquí hi ha el perill.

Si fas aquest gest, evitaràs que et robin els teus diners

BBVA ha estat molt clar en el seu missatge. Ha recordat dues claus vitals que et poden salvar de caure a la trampa. La primera és que els SMS de BBVA mai no inclouen un número de telèfon al qual hagis de trucar.

La segona és que mai no et demanaran les teves claus bancàries a través d'un enllaç o trucada inesperada. Si reps un SMS amb qualsevol d'aquestes dues senyals, és molt probable que siguis davant d'un frau.

Un home pensatiu davant d?una sucursal del banc BBVA.

No t'ho pensis més, fes cas a BBVA | Camara Google Maps, Syda Productions, e-noticies.cat

A més, el banc ha insistit a mantenir la prudència i revisar sempre la font del missatge i, encara que el remitent posi “BBVA”, no garanteix que sigui un missatge autèntic. Els estafadors utilitzen tècniques avançades per suplantar el BBVA i enganyar l'usuari. També poden copiar el disseny i el to del banc perquè el missatge sembli creïble.

BBVA recomana actuar com més aviat millor

Des de les xarxes socials de BBVA, el banc ha compartit exemples reals d'aquest tipus de SMS falsos i ha demanat a tots els seus clients que no abaixin la guàrdia. Si ja has rebut un d'aquests missatges i has compartit alguna dada, el banc recomana actuar com més aviat millor. Canvia les teves claus, contacta directament amb BBVA des de canals oficials i revisa els últims moviments del teu compte.

Aquest tipus de frau bancari està dissenyat per robar diners sense que la víctima se n'adoni fins que ja és massa tard. Per això, BBVA llança aquesta alerta per evitar que més persones pateixin conseqüències greus. No confiïs en missatges que pressionen o generen urgència. 

