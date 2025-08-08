Alerta urgente de BBVA a toda España: más te vale hacer esto o lo perderás todo

BBVA ha lanzado una alerta urgente a través de sus redes sociales. El banco ha detectado un aumento preocupante de un tipo de fraudes. Y este hecho podría hacer que miles de personas pierdan el control de sus cuentas bancarias.

Esta práctica, conocida como smishing, es cada vez más peligrosa y afecta a usuarios de todas las edades. Por eso, BBVA ha querido advertir a media España con un mensaje claro: más te vale tener cuidado o lo perderás todo.

BBVA alerta de este problema grave: todos sus clientes, en peligro

Los mensajes fraudulentos suelen llegar al móvil con apariencia de ser oficiales del banco. A veces, incluso aparecen en la misma cadena de conversación donde anteriormente habías recibido avisos legítimos del propio BBVA.

En estos SMS, se alerta de supuestas transferencias de alto importe, accesos no autorizados o bloqueos de la cuenta, e invitan al usuario a llamar a un número o a pinchar en un enlace. Y ahí está el peligro.

Si haces este gesto, evitarás que te roben tu dinero

BBVA ha sido muy claro en su mensaje. Ha recordado dos claves vitales que pueden salvarte de caer en la trampa. La primera es que los SMS de BBVA nunca incluyen un número de teléfono al que tengas que llamar.

La segunda es que nunca te pedirán tus claves bancarias a través de un enlace o llamada inesperada. Si recibes un SMS con cualquiera de estas dos señales, es muy probable que estés frente a un fraude.

Además, el banco ha insistido en mantener la prudencia y revisar siempre la fuente del mensaje y aunque el remitente ponga “BBVA”, no garantiza que sea un mensaje auténtico. Los estafadores utilizan técnicas avanzadas para suplantar al BBVA y engañar al usuario. También pueden copiar el diseño y el tono del banco para que el mensaje parezca creíble.

BBVA recomienda actuar cuanto antes

Desde las redes sociales de BBVA, el banco ha compartido ejemplos reales de este tipo de SMS falsos y ha pedido a todos sus clientes que no bajen la guardia. Si ya has recibido uno de estos mensajes y has compartido algún dato, el banco recomienda actuar cuanto antes. Cambia tus claves, contacta directamente con BBVA desde canales oficiales y revisa los últimos movimientos de tu cuenta.

Este tipo de fraudes bancarios están diseñados para robar dinero sin que la víctima se dé cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Por eso, BBVA lanza esta alerta para evitar que más personas sufran consecuencias graves. No confíes en mensajes que presionan o generan urgencia.