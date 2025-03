Alerta urgente de BBVA a sus clientes: máxima prudencia, tu dinero está en peligro

BBVA ha emitido una alerta urgente a todos sus clientes debido a un incremento en intentos de fraude conocidos como vishing. Este tipo de estafa telefónica busca obtener información sensible de las víctimas para acceder a sus cuentas bancarias y, potencialmente, vaciar sus ahorros.​

El vishing es un fraude en el que los estafadores llaman a las víctimas haciéndose pasar por empleados de entidades bancarias u organizaciones de confianza. Utilizan técnicas de ingeniería social para manipular a las personas y obtener datos confidenciales, como números de identificación, contraseñas o códigos de verificación. Incluso pueden solicitar que las víctimas realicen transferencias o proporcionen códigos que permiten a los delincuentes completar operaciones fraudulentas.

Aviso de BBVA sobre el vishing: modus operandi de los ciberdelincuentes

Los estafadores suelen seguir un patrón específico para llevar a cabo el vishing. La víctima recibe una llamada de un número que parece legítimo, e incluso puede mostrar el identificador de la entidad bancaria. Esto se logra mediante una técnica llamada spoofing, que permite falsificar el número que aparece en la pantalla del receptor.

Así, se informa sobre supuestas actividades sospechosas en la cuenta de la víctima, transferencias no autorizadas o compras fraudulentas.​ Para "solucionarlo", solicitan datos personales y códigos de un solo uso (OTP). Además, pueden pedir que la víctima realice transferencias a cuentas "seguras".​

Cuándo sospechar de una estafa: BBVA es tajante

Es fundamental estar alerta ante ciertas señales que pueden indicar un intento de vishing. Si recibes una llamada no solicitada de alguien que dice ser de tu banco, especialmente si no esperabas ningún contacto.​

Urgencia o amenazas: Mensajes que intentan asustarte o presionarte para que actúes rápidamente.​

Solicitudes inusuales: Si te piden información que tu banco ya debería tener, como números de cuenta, contraseñas o códigos de verificación.​

Enlaces o archivos adjuntos: Nunca proporciones información personal o bancaria en páginas web a las que has accedido desde un enlace incluido en un SMS o correo electrónico. ​

Jamás proporciones tus códigos de un solo uso a través de llamadas telefónicas, estos son secretos y solo deben ingresarse en las aplicaciones oficiales de tu banco en operaciones que inicies. BBVA nunca te solicitará estos códigos por teléfono, correo electrónico o SMS. ​

Haz caso a BBVA: evitarás que te roben el dinero

Para protegerte de estos intentos de estafa, BBVA sugiere que debes verificar la legitimidad de las llamadas. Si recibes una llamada sospechosa, cuelga y contacta directamente a BBVA al número oficial: 900 102 801. Recuerda que BBVA no realiza llamadas desde este número; es solo para que los clientes se comuniquen con el banco.

No compartas información sensible: Nunca proporciones datos personales, contraseñas o códigos OTP a través de llamadas, SMS o correos electrónicos no solicitados.​

Desconfía de mensajes con enlaces: BBVA no incluye enlaces en sus mensajes SMS. Si recibes uno que contiene un enlace, aunque parezca legítimo, es probable que sea fraudulento.