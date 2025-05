Alerta urgent de Banco Santander: fes això ja per posar a resguard els teus diners

En aquest inici de maig de 2025, el Banco Santander ha emès una alerta urgent a tots els seus clients a causa de l'augment d'estafes per phishing, especialment mitjançant SMS fraudulents. Aquestes estafes, conegudes com a smishing, busquen enganyar els usuaris per obtenir les seves dades bancàries i buidar els seus comptes.

Màxima alerta de Banco Santander davant aquest frau: així actuen els estafadors

El smishing és una tècnica de frau que combina l'ús de missatges de text (SMS) amb tàctiques de phishing. Els ciberdelinqüents envien missatges que aparenten ser del Banco Santander, alertant sobre suposats problemes en el compte o informant d'un préstec concedit per error.

Aquests missatges inclouen enllaços a pàgines web falses que imiten l'aparença del banc, sol·licitant a l'usuari que ingressi les seves credencials d'accés. Un cop l'usuari proporciona aquesta informació, els estafadors poden accedir al seu compte i realitzar transaccions no autoritzades.

L'estafa del préstec equivocat: l'última versió en 2025

Una de les modalitats més recents i perilloses és l'anomenada "estafa del préstec equivocat". En aquest cas, el client rep un SMS que indica que se li ha concedit un préstec per error i se li sol·licita que retorni els diners mitjançant una transferència.

Per a això, se li demana que proporcioni les seves dades personals i claus de seguretat. A més, en alguns casos, s'insta l'usuari a introduir un codi en el seu telèfon que, en realitat, redirigeix les trucades al número dels estafadors, permetent-los confirmar operacions bancàries en nom del client.

Els missatges fraudulents solen tenir un to urgent i alarmant. Per exemple, "Banco Santander: S'ha concedit un préstec al teu nom per error. Per cancel·lar-lo, accedeix al següent enllaç i segueix les instruccions".

Aquests missatges poden aparèixer en el mateix fil de conversa que les comunicacions legítimes del banc, cosa que augmenta la seva credibilitat. Amb tot, presta molta atenció perquè els teus estalvis estan en greu perill si actues de manera incorrecta.

Què fer si sospites d'una estafa? Banco Santander no avisa més

La clau per protegir els teus diners és la prudència. Recorda que el Banco Santander mai sol·licitarà les teves dades confidencials a través de SMS o trucades telefòniques.

Si reps un missatge sospitós, el millor és ignorar-lo i contactar directament amb el banc. Mantén-te alerta i protegeix la teva informació personal.