Banc Santander dona per fi la solució que demanaven tots els espanyols: facilíssim

Banco Santander ha llançat un missatge clar als seus clients: retornar un rebut és ara més fàcil que mai. Gràcies a la seva app intuïtiva i a les millores en la seva plataforma digital, ja no hi ha excuses per no gestionar els teus rebuts en pocs minuts i des de qualsevol lloc.​

Adeu excuses: així de fàcil és retornar un rebut amb Banco Santander

Si necessites retornar un rebut domiciliat, pots fer-ho en qüestió de segons des de l'app Santander. Aquests són els passos que has de seguir:​

Accedeix a l'app amb la teva clau d'accés i dirigeix-te a la teva posició global.

Selecciona "Comptes i targetes" i després "Rebuts".

Tria el rebut que desitges retornar i prem "Retornar rebut".

Confirma l'operació utilitzant la teva Signatura Electrònica.​

Aquest procés és tan senzill que no et portarà més d'un minut, l'app està dissenyada per ser intuïtiva, facilitant la navegació fins i tot si no tens experiència prèvia. Pots realitzar aquesta operació en qualsevol moment i lloc, sense necessitat de desplaçar-te a una oficina o realitzar trucades. ​

Facilitats que ofereix Banco Santander per a la teva comoditat: millor que mai

Banco Santander ha implementat diverses millores en la seva app per garantir la satisfacció del client. L'app està dissenyada perquè qualsevol usuari pugui navegar i realitzar operacions sense complicacions.

Pots gestionar els teus rebuts des de qualsevol lloc, l'ús de la Signatura Electrònica assegura que les operacions siguin segures. A més de retornar rebuts, pots descarregar duplicats, anul·lar domiciliacions o domiciliar un rebut en un altre compte. ​

Altres ajudes ràpides a l'app de Banco Santander: això t'interessa

L'app de Banco Santander no només et permet retornar rebuts, sinó que també ofereix altres funcionalitats útils. Pots sol·licitar duplicats de rebuts, si necessites una còpia d'un rebut abonat, pots obtenir-la fàcilment des de l'app.

Pots traslladar els teus rebuts domiciliats d'un banc a un altre sense complicacions i ajornar el pagament de rebuts de targeta. Si necessites flexibilitat, pots finançar part de l'import de la teva quota mensual de targeta.

Amb totes aquestes facilitats, Banco Santander demostra el seu compromís amb la millora contínua i la satisfacció dels seus clients. La digitalització dels seus serveis no només és còmoda, sinó també eficient. Si encara no utilitzes la seva app, és el moment de provar-la i aprofitar aquestes avantatges com més aviat millor.