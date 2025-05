Confirmat: Unicaja tira la casa per la finestra i milers de clients al·lucinen, gratis

Unicaja torna a fer un pas endavant amb una novetat que molts clients amb negoci estan celebrant. L'entitat financera ha confirmat que amplia la seva promoció estrella fins a final de juny. Es tracta d'oferir el servei de TPV amb tarifa plana durant 6 mesos gratis, mesura que ha estat aplaudida per nombrosos emprenedors i autònoms

Unicaja dona el 'do de pit' quan més ho necessiten molts espanyols: 6 mesos gratis

Aquesta promoció està dirigida especialment als propietaris de negocis que busquen reduir costos sense renunciar a un servei segur i eficient. Els TPV són essencials per a qualsevol comerç, i ara Unicaja permet gaudir dels seus avantatges sense cap cost durant mig any. Això sí, cal complir certes condicions per beneficiar-se d'aquesta oportunitat

Per accedir a aquesta promoció de tarifa plana gratuïta, és necessari contractar el servei abans del 30 de juny de 2025. L'oferta va dirigida a nous clients del servei de TPV d'Unicaja o a aquells que reactivin el servei després d'un temps inactiu. A més, el compte on s'associï el TPV ha d'estar domiciliat a l'entitat

Unicaja també ofereix altres beneficis per als negocis

Aquesta estratègia forma part del compromís de Unicaja amb els negocis, i està intentant facilitar el seu dia a dia en un context econòmic que no sempre és senzill. La promoció ha estat molt ben rebuda en el sector, sobretot entre petits empresaris que agraeixen aquest respir econòmic sense haver de renunciar a qualitat

Però, a més d'aquesta mesura, Unicaja també ofereix altres beneficis per als negocis, com la possibilitat de gestionar els cobraments amb rapidesa, suport tècnic i opcions de personalització dels seus TPV, tant físics com virtuals. Tot això fa que el nivell de satisfacció dels clients estigui sent molt alt

Posa en valor l'interès d'Unicaja per estar al costat dels seus clients

Molts usuaris valoren el gest com una ajuda real per continuar creixent. “És un detall que marca la diferència”, comenten alguns comerciants que ja s'han acollit a aquesta mesura. I no és per menys, perquè pagar zero euros durant sis mesos per un servei tan útil com el TPV és una cosa que no es veu cada dia

Aquesta promoció d'Unicaja és una oportunitat única per a qui té un negoci i vol estalviar sense perdre funcionalitats. La mesura aplaudida demostra l'interès de l'entitat per estar al costat dels seus clients

Si encara no has sol·licitat el teu TPV, tens fins al 30 de juny per fer-ho i aprofitar aquests avantatges sense cost. Un cop més, Unicaja demostra que quan es tracta de donar suport al petit comerç, tira la casa per la finestra