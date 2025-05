Bogeria entre els clients de Banco Santander: t'arribarà a casa molt aviat, és gratuït

Banco Santander ha llançat una promoció que està causant sensació: ofereix un iPhone 16 o iPhone 16 Pro sense cost mensual a través d'un programa de rènting. Aquesta oferta està disponible tant per a nous clients com per als actuals que encara no han domiciliat la seva nòmina o pensió a l'entitat.

El banc ofereix un rènting tecnològic de 36 mesos per a l'iPhone 16 o iPhone 16 Pro. Durant aquest període, es carrega una quota mensual de 24,99 € per a l'iPhone 16 i 30,99 € per a l'iPhone 16 Pro. Tanmateix, si es compleixen certes condicions, el banc bonifica íntegrament aquestes quotes, fent que el dispositiu sigui gratuït mes a mes.

Requisits per accedir al rènting sense cost de Banco Santander: tot un iPhone 16

Per beneficiar-se d'aquesta promoció, cal domiciliar una nòmina o pensió d'almenys 1.200 i fins a 2.999 euros mensuals. També cal domiciliar almenys dos rebuts mensuals i tenir activat el servei Bizum amb Banco Santander.

Alhora, has de fer almenys un moviment mensual amb una targeta de crèdit contractada amb el banc o mantenir un saldo mínim de 1.000 € al compte. Per accedir a l'iPhone 16 Pro, la nòmina o pensió ha de ser igual o superior a 2.500 € mensuals.

Models disponibles i condicions del rènting

Els models disponibles en aquesta promoció inclouen: iPhone 16 de 128 GB i l'iPhone 16 Pro de 128 GB. En finalitzar el contracte de rènting de 36 mesos, el client pot optar per retornar el dispositiu.

També el podria adquirir abonant una quota final (287,98 € per a l'iPhone 16 i 365,42 € per a l'iPhone 16 Pro) o renovar el rènting amb un nou dispositiu. La promoció està vigent des del 5 de novembre de 2024 fins al 30 de juny de 2025. Durant aquest període, els interessats poden contractar el rènting i complir amb les condicions establertes per beneficiar-se de la bonificació mensual.

Com sol·licitar el rènting?

Els interessats poden adherir-se a la promoció a través de les oficines de Banco Santander o mitjançant els canals digitals del banc. Cal completar un formulari d'adhesió i complir amb els requisits esmentats per començar a gaudir de l'iPhone sense cost mensual.

Aquesta iniciativa de Banco Santander representa una oportunitat atractiva per a aquells que vulguin obtenir un iPhone 16 o iPhone 16 Pro sense cost mensual, sempre que compleixin amb les condicions establertes. És una estratègia del banc per incentivar la domiciliació d'ingressos i enfortir la relació amb els seus clients.