Alerta urgent de Banco Santander als seus clients: no et fiïs gens o te'n penediràs

Banco Santander ha emès una alerta urgent dirigida especialment als seus clients més joves, advertint sobre els perills de seguir consells financers de certs influencers. L'entitat subratlla la importància de ser cautelosos i no confiar cegament en aquests missatges.

Els 'finfluencers' són influencers que comparteixen contingut relacionat amb finances i inversions a les xarxes socials. Encara que alguns posseeixen formació i experiència en l'àmbit financer, molts manquen de la qualificació necessària per assessorar adequadament. Això pot portar a la difusió de consells perillosos que, si es segueixen sense la deguda precaució, poden resultar en pèrdues econòmiques significatives.

Un estudi de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) revela que el 58% dels joves inversors segueix les recomanacions de 'finfluencers' sense verificar-ne l'autenticitat. Aquest comportament és preocupant, ja que molts d'aquests influencers no consideren les diferències en els perfils i capacitats financeres dels seus seguidors.

El risc no només rau en possibles pèrdues monetàries. I és que també en la creació d'expectatives irreals sobre el món de les inversions i l'estalvi.

Compromís de Banco Santander amb l'educació financera

En el marc de la Global Money Week, una iniciativa de l'OCDE que se celebra del 17 al 23 de març, Banco Santander reforça el seu compromís amb l'educació financera. L'entitat ha organitzat més de 90 tallers dirigits a joves, abordant temes clau com la ciberseguretat i l'impacte dels 'finfluencers'.

A més, Banco Santander ha programat un webinar en directe que proporcionarà claus sobre com operen els influencers financers. També els possibles riscos associats i com distingir entre 'finfluencers' transparents i aquells que no ho són. Aquest seminari també oferirà consells fonamentals per prendre decisions informades abans de seguir qualsevol recomanació financera.

Per què és vital l'educació financera a escoles i universitats

La participació de Banco Santander en la Global Money Week reforça el seu compromís amb l'educació financera als països on opera. A Espanya, el banc va tancar 2024 amb 1.660 tallers d'educació financera realitzats pels seus voluntaris per a diferents col·lectius financerament vulnerables. Incloent nens i adolescents, persones grans, persones amb discapacitat intel·lectual, emprenedors socials i altres col·lectius en risc d'exclusió social.

Aquests esforços busquen proporcionar als joves les eines necessàries per gestionar els seus diners de manera segura i prendre decisions informades. Fomentant una cultura financera sòlida des de ben jove.

Banco Santander insta els seus clients a ser crítics i precavuts en rebre consells financers de 'finfluencers'. L'entitat destaca la importància de l'educació financera. I reafirma el seu compromís en proporcionar recursos i formació perquè els joves puguin prendre decisions econòmiques informades i segures.