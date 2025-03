Gran notícia de Banco Santander per a milers de clients: afanya't, queden pocs dies

Banco Santander ha llançat una promoció irresistible per a milers de clients: una bonificació important només per obrir un compte corrent a Openbank. Aquesta oferta està disponible només per temps limitat, així que si estàs pensant en canviar de banc o obrir un nou compte, ara és el moment d'aprofitar-la.

No obstant això, has de donar-te pressa, ja que el termini per beneficiar-se d'aquesta promoció acaba el 24 de març. Aquí t'expliquem com aprofitar aquesta oferta, quins requisits has de complir i quins altres avantatges té obrir un compte Open a Openbank.

Com emportar-te els 60 euros de Banco Santander: tot gràcies a Openbank

La bonificació de 60 euros és bastant fàcil d'aconseguir. Només necessites obrir un compte corrent a Openbank, el banc 100% digital de Banco Santander, i complir amb alguns requisits senzills.

Per començar, has de ser nou client d'Openbank, apunten des de Banco Santander. El que significa que no has d'haver tingut cap compte en aquest banc en els últims 6 mesos. Un cop obert el teu compte, rebràs els 60 euros com a bonificació directament al teu compte, sense necessitat de realitzar accions complicades.

Requisits per obtenir la bonificació

Malgrat ser una oferta bastant accessible, hi ha alguns requisits perquè puguis accedir als 60 euros. Aquests són els principals:

Ser nou client d'Openbank: Com hem esmentat abans, no pots haver tingut compte a Openbank en els últims 6 mesos.

Domiciliar els teus ingressos: Hauràs de domiciliar una nòmina, pensió o qualsevol altre ingrés regular al teu compte Openbank. Aquest pas és fonamental perquè puguis accedir a la bonificació.

Mantenir el compte actiu: És necessari que mantinguis el compte obert durant un període mínim per assegurar-te de rebre els 60 euros sense problemes.

Avantatges d'obrir un compte Open a Openbank

A més de la bonificació de 60 euros, obrir un compte corrent a Openbank té molts altres avantatges. Com a banc completament digital, Openbank t'ofereix la comoditat de gestionar les teves finances des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

El compte corrent és totalment gratuït, sense comissions per manteniment, transferències nacionals o targetes. En obrir el teu compte, tindràs accés a una targeta de dèbit i crèdit sense cap cost, el que et permetrà realitzar compres i pagar de manera més còmoda.

Amb l'app d'Openbank, podràs controlar totes les teves operacions bancàries des del teu telèfon mòbil de manera fàcil i segura. A més de la bonificació inicial de 60 euros, Openbank ofereix altres promocions i descomptes en diferents serveis, el que et permet estalviar encara més.