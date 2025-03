Comunicat de Banco Santander pel Dia del Pare: mai facis això, tingues-ho en compte

Amb motiu de la celebració del Dia del Pare, Banco Santander ha emès un comunicat urgent per alertar els seus clients sobre l'increment de fraus i estafes relacionats amb ofertes falses i promocions fraudulentes. L'entitat financera destaca la importància d'estar atents i prendre precaucions a l'hora de fer compres per a aquesta data especial.

Ofertes falses i promocions fraudulentes: una amenaça latent pel Dia del Pare

Durant dates assenyalades com la del 19 de març, el Dia del Pare, és comú que els ciberdelinqüents aprofitin l'augment de les compres per llançar ofertes irresistibles que són fraudulentes. Aquestes promocions solen arribar a través de correus electrònics, missatges de text o anuncis a xarxes socials, buscant enganyar el consumidor i obtenir les seves dades personals o financeres.

Per protegir-se d'aquestes estafes, el Banco Santander recomana seguir una sèrie de consells que s'han d'aplicar de manera estricta. Verifica l'autenticitat de les botigues en línia: Abans de fer una compra, assegura't que el lloc web sigui legítim. Busca ressenyes o comentaris d'altres usuaris sobre la seva experiència amb la botiga.

Consells de Banco Santander per evitar caure en fraus al comprar

Si una promoció sembla excessivament atractiva, és probable que sigui una estafa, ja que els ciberdelinqüents solen utilitzar descomptes exagerats per atreure les seves víctimes. No facis clic en enllaços de correus electrònics o missatges de text no sol·licitats que et redirigeixin a pàgines d'ofertes. És preferible introduir manualment l'adreça web al navegador.

Opta per targetes de crèdit o plataformes de pagament reconegudes que ofereixin protecció al comprador i evita transferències directes o pagaments mitjançant mètodes no segurs. Assegura't que el sistema operatiu, navegador i programes de seguretat estiguin al dia. Les actualitzacions solen incloure pegats que corregeixen vulnerabilitats explotades pels estafadors.

Desconfia de llocs que sol·licitin dades excessives per completar una compra. Proporciona únicament la informació essencial per a la transacció. Monitora els teus comptes per detectar qualsevol activitat sospitosa i, en cas d'identificar-ne alguna, comunica't immediatament amb el teu banc.

Senyes d'alerta per identificar fraus: Banco Santander t'ho adverteix

Banco Santander emfatitza la importància de la prudència i la precaució per evitar ser víctima de fraus en aquesta temporada. Seguint aquests consells i mantenint una actitud vigilant, podràs gaudir del Dia del Pare sense contratemps. És fonamental estar atent a certs indicis que poden revelar una estafa: