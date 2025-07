El missatge de BBVA que fa pensar-s'ho dues vegades als seus clients: t'ho jugues tot

BBVA ha llançat una advertència clara i taxativa als seus clients sobre un risc que molt pocs tenen en compte. Jugar amb foc pot sortir-nos car. La banca està vigilant de prop i no dubtarà a prendre decisions fermes si detecta aquesta situació al teu compte de BBVA.

El centre del missatge és el “descobert tàcit”, aquell forat que apareix quan es fan pagaments sense tenir diners suficients. Encara que no s’hagi demanat un crèdit, el banc cobreix aquests càrrecs, generant un saldo negatiu. Això no és una ajuda gratuïta, BBVA avisa que aquest “respir automàtic” activa interessos i comissions, de vegades amb imports elevats.

Advertència de BBVA si el teu compte entra en números vermells: no és cap broma

Primer, hauràs de pagar interessos deutors diaris, calculats en funció del temps que es mantingui en negatiu. Després, s’hi sumen comissions: una per descobert i una altra per reclamació.

BBVA indica que el cost mínim per descobert ronda els 15 €. Pel que fa a la penalització per gestió, aquesta pot rondar els 30 €, a més del tipus d’interès aplicat.

El banc és ferm: fa servir l’app i notificacions push per alertar amb antelació. També es poden configurar avisos de saldo baix i límits personalitzats. Si es produeix un descobert, el missatge al client és: "El teu compte està en negatiu, paga com més aviat millor o s’aplicaran càrrecs addicionals".

El que et pot passar si no reacciones

Si el client no reacciona i deixa el saldo negatiu molt de temps, les conseqüències poden anar més enllà de les comissions. Un saldo en números vermells durant més de 90 dies pot mantenir-te en llistes de morosos. Això complica sol·licitar préstecs, hipotecar-se o contractar altres serveis financers.

A més, BBVA ha posat una altra decisió del banc per escrit: cancel·lar comptes inactius. Des del març de 2025, el banc va tancar aquells comptes que no havien tingut moviment durant tres mesos, sempre que el saldo fos zero. Si no reacciones, podries perdre el teu compte i el teu accés a aquest servei, obligant-te a obrir-ne un de nou, amb tràmits addicionals.

Solucions senzilles que marquen la diferència

El missatge de BBVA és contundent: aquest perill pot semblar petit, però les conseqüències són reals. El banc vol que els seus clients comprenguin que un compte és més que un lloc on guardar diners. És una eina que cal gestionar amb decisió.

Evitar advertències, interessos o la pèrdua d’un compte és una decisió personal amb impacte directe. Gestionar el saldo amb precaució, activar alertes, planificar pagaments i reaccionar ràpidament si hi ha saldo negatiu són solucions senzilles que marquen la diferència.