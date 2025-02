Hisenda enfurisma molts: el motiu pel qual no t'han retornat el que et deuen

Molts contribuents esperen amb impaciència les devolucions de la Renda 2024. No obstant això, Hisenda ha confirmat retards en aquests pagaments, cosa que ha generat frustració entre els afectats.

T'expliquem les tres principals raons d'aquests retards i quins passos seguir si et trobes en aquesta situació. A més, has de saber que Hisenda t'haurà d'abonar certs interessos per la demora en el pagament.

3 raons per les quals Hisenda no ha pagat la devolució de la Renda

L'Agència Tributària ha reconegut que alguns contribuents encara no han rebut les devolucions corresponents a l'exercici fiscal de 2024. Aquest retard ha estat atribuït a diversos factors que detallarem a continuació.

Errors o inconsistències en la declaració: Si la declaració de la Renda conté errors, omissions o dades inconsistents, Hisenda pot detenir el procés de devolució. I tot, fins que s'aclareixin o corregeixin aquests problemes.

Revisions addicionals: Algunes declaracions són seleccionades per a controls més exhaustius, especialment si presenten deduccions significatives o situacions fiscals complexes. Aquest procés de revisió pot prolongar el temps de devolució.

Problemes administratius o tècnics: Retards en la tramitació a causa de problemes interns d'Hisenda. Per exemple, actualitzacions de sistemes o acumulació de feina, també poden afectar el calendari de devolucions.

Què fer si encara no has rebut la teva devolució?

Si et trobes entre els contribuents que no han rebut la seva devolució, verifica l'estat de la teva declaració. Accedeix al portal de l'Agència Tributària i consulta l'estat de la teva declaració per identificar possibles incidències.

Si Hisenda ha sol·licitat informació o documents addicionals, proporciona'ls al més aviat possible per agilitzar el procés. Si després de verificar i aportar la documentació necessària segueixes sense rebre la devolució, és recomanable posar-se en contacte directament amb l'Agència Tributària per obtenir informació específica sobre el teu cas.

Interessos pel retard en el pagament d'Hisenda

Segons la normativa vigent, si Hisenda no realitza la devolució abans del 31 de desembre de 2024, haurà d'abonar interessos de demora al contribuent. Per a l'any 2025, el tipus d'interès legal s'ha establert en el 4,06%.

Per això, a més de l'import a retornar, rebràs una compensació calculada des de l'1 de gener de 2025 fins a la data en què et paguin. Els retards en les devolucions de la Renda 2024 poden deure's a errors en la declaració, revisions addicionals o problemes administratius.

És fonamental que els contribuents afectats verifiquin l'estat de la seva declaració i aportin qualsevol documentació requerida. També és clau que es mantinguin en comunicació amb Hisenda.