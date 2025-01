Avís urgent de CaixaBank: no t'ho prenguis a broma o et quedaràs sense un cèntim

CaixaBank ha emès una alerta urgent sobre una estafa coneguda com a "vishing". Aquest terme combina "voice" (veu) i "phishing" (suplantació d'identitat). Els estafadors truquen per telèfon, fan veure que són empleats del banc i busquen robar informació personal i sensible, com dades de targetes o contrasenyes.

CaixaBank adverteix a tothom: compte amb la temuda estafa del vishing

El vishing és una tècnica d'estafa on els delinqüents es fan passar per entitats de confiança, com bancs, per obtenir informació confidencial. A través de trucades telefòniques, intenten enganyar les víctimes perquè revelin dades personals. Aquesta informació després s'utilitza per accedir a comptes bancaris i robar diners.

Els estafadors solen seguir aquests passos. Reps una trucada d'algú que diu ser de CaixaBank o una altra entitat de confiança. T'informen d'un problema urgent, com una suposada activitat sospitosa al teu compte o la necessitat de verificar dades.

Et demanen dades personals, números de targetes, contrasenyes o codis de verificació. Utilitzen tàctiques de por o urgència perquè actuïs sense pensar, com amenaces de bloquejar el teu compte si no col·labores.

Com identificar una trucada de vishing

Els bancs mai sol·liciten contrasenyes, números complets de targetes o codis de verificació per telèfon. Si et pressionen per proporcionar informació immediatament, és un senyal d'alerta.

Si el número no és reconeixible o sembla estrany, desconfia. Presta atenció a errors gramaticals, accents inusuals o informació incorrecta sobre el teu compte.

Què fer si reps una trucada sospitosa

Sobretot, mai proporcionis dades personals o bancàries per telèfon i si sospites que és una estafa, acaba la conversa immediatament.

Contacta amb el teu banc: Truca directament a CaixaBank utilitzant els números oficials per verificar l'autenticitat de la trucada.

Reporta l'incident: Informa les autoritats i el teu banc sobre la trucada sospitosa.

Desconfia de trucades no sol·licitades, si no esperaves la trucada, mantén la guàrdia alta. A més, verifica la identitat de l'interlocutor: Sol·licita el seu nom i departament, i després truca al banc per confirmar.

No facis transferències ni instal·lis programari a petició d'una trucada inesperada. Mantén les teves dades actualitzades i assegura't que el teu banc tingui les teves dades de contacte correctes per comunicar-se amb tu de manera segura.

CaixaBank i altres entitats financeres treballen constantment per protegir els seus clients d'estafes com el vishing. No obstant això, la primera línia de defensa ets tu. Mantén-te alerta, informa't i protegeix la teva informació personal per evitar ser víctima d'aquestes estafes.