La novetat de Banco Santander perquè no els 'pilli el toro' a molts: fàcil i ràpid

Banco Santander ha incorporat en la seva aplicació mòbil una eina anomenada "Agenda Financera". Aquesta funcionalitat permet als usuaris anticipar-se a futurs moviments en els seus comptes, facilitant la gestió de despeses i pagaments de manera senzilla i ràpida.

L'Agenda Financera és una secció dins de l'app de Banco Santander que mostra els pròxims moviments financers dels teus comptes. Inclou informació sobre rebuts pendents, pagaments programats, quotes de préstecs i altres despeses previstes.

L'ajuda de Banco Santander per evitar ensurts en el seu compte

Aquesta visió anticipada t'ajuda a planificar les teves finances, evitant sorpreses i permetent-te prendre decisions informades sobre les teves despeses i ingressos. L'Agenda Financera et proporciona detalls sobre rebuts i subscripcions. Visualitza els rebuts domiciliats que es carregaran pròximament en el teu compte, com factures de serveis o subscripcions.

Pots consultar les pròximes quotes de préstecs personals, hipoteques o pagaments de targetes de crèdit que has d'afrontar. Pots revisar les transferències automàtiques que tens programades, com pagaments de lloguer o aportacions a comptes d'estalvi. Per si fos poc, anticipa qualsevol altre moviment financer que impactarà en el teu saldo.

Així pots accedir a l'Agenda Financera

Per consultar l'Agenda Financera, segueix aquests passos. Obre l'app de Banco Santander en el teu dispositiu mòbil. Si encara no la tens, pots descarregar-la des de l'App Store o Google Play.

En la pantalla principal o "Posició Global", busca la secció denominada "Agenda Financera". Aquesta sol estar visible a la part superior o en un menú desplegable. Accedeix a l'Agenda Financera per visualitzar els pròxims moviments i detalls dels teus comptes.

Beneficis d'utilitzar l'Agenda Financera

Conèixer amb antelació els càrrecs i pagaments, el que et permet organitzar millor el teu pressupost mensual i evita descoberts. Al estar informat sobre futurs dèbits, pots assegurar-te de tenir saldo suficient, evitant comissions per falta de fons.

A més, identifica patrons en les teves despeses i detecta oportunitats per estalviar o ajustar els teus hàbits financers. I centralitza la informació dels teus moviments en un sol lloc, facilitant el seguiment i la presa de decisions.

L'Agenda Financera de Banco Santander és una eina dissenyada per oferir-te un control proactiu sobre les teves finances. La seva integració en l'app permet un accés fàcil i ràpid, brindant-te la informació necessària perquè no et "pilli el toro" en la gestió de les teves despeses i pagaments. Aprofita aquesta funcionalitat per mantenir els teus comptes al dia i prendre decisions financeres més informades.