Susana Molina planta cara a Anabel Pantoja i li deixa les coses clares: 'Ets molt...'

Susana Molina ha convidat la seva amiga Anabel Pantoja al seu podcast i, enmig d'una conversa íntima, s'ha plantat davant d'ella amb una frase que farà parlar molt. "La gent diu que ets molt Pantoja, tu ets molt Merchi", li va dir. Amb aquestes paraules, Susana deixava clar que, lluny d'assemblar-se al caràcter dels Pantoja, veu una personalitat propera a la de la seva mare, Mercedes Bernal.

La xerrada entre totes dues, que va tenir lloc al podcast La sobremesa, no només va deixar frases sinceres i emotives, també moments inesperadament intensos. Què va portar Susana a parlar amb tanta claredat? I com va reaccionar Anabel davant d'aquest comentari tan directe?

Susana Molina sorprèn Anabel Pantoja amb una frase contundent sobre el seu caràcter

El 2024 no ha estat fàcil per a Anabel Pantoja, i és que després de donar a llum la seva filla Alma, a finals de l'any passat, va viure moments angoixants. La petita va haver de ser ingressada a l'hospital en els seus primers mesos de vida, una situació que va desestabilitzar la parella. A més, Anabel i la seva parella van ser investigats per un suposat delicte de maltractaments, cosa que va agreujar encara més la seva situació personal i mediàtica.

Aquest context ha marcat un abans i un després en la vida de la influencer. A poc a poc ha aconseguit recuperar la calma, centrant-se en la seva filla i allunyant-se dels focus. Això també ha provocat un distanciament amb amics amb qui abans compartia molt de temps, com la mateixa Susana Molina.

Per això, aquesta entrevista té un valor simbòlic: no només pel que es diu, sinó pel que representa. Durant la seva xerrada, Anabel va confessar que Susana és el seu complement perfecte: "Ets una tia molt positiva. Jo soc una tia molt dramàtica… Un got d'aigua, jo en el fons".

Va ser llavors quan Susana va intervenir amb contundència: "La gent diu que ets molt Pantoja, tu ets molt Merchi", li va dir Susana sense embuts. Anabel, lluny d'enfadar-se, va respondre amb complicitat: "Sí, molt Merchi, vaig sortint d'aquest pessimisme". Una frase que reflecteix no només com es percep a si mateixa, sinó també el procés de recuperació emocional que està vivint.

Aquest comentari va desencadenar un moment molt emotiu. Anabel, visiblement emocionada, va reconèixer sentir-se allunyada de les seves amigues en aquesta etapa de la seva vida. "Ara sento enveja sana perquè et veig amb l'Obando o amb l'Aida i… Ui que m'emocionaré", va dir entre llàgrimes.

De fet, aquesta conversa també va servir per tornar a reunir un moment emotiu entre les dues amigues: "Fa temps que no ens veiem així. Et trobo molt a faltar", va confessar Anabel. En aquell moment, Susana, lluny d'incomodar-se, s'hi va acostar per abraçar-la i va intentar reconfortar-la.

Tot i el baixó emocional, Susana es va mostrar comprensiva amb la situació d'Anabel. "Quan et veig amb les teves amigues de Canàries sento tranquil·litat. Sento que allà estàs en un paradís, amb gent que et cuida moltíssim i, encara que em faci mal, jo vaig ser de les que et vaig dir, 'deixa el teu pis de Madrid'", va confessar amb pena.

Una vida de la qual Anabel Pantoja s'ha mostrat satisfeta en nombroses ocasions. Tanmateix, també recorda amb enyorança la seva experiència a Madrid: "És un altre món, però de tant en tant trobo a faltar això".

Anabel Pantoja parla de la seva maternitat amb una honestedat desarmant

Durant l'episodi, Anabel va aprofitar per sincerar-se sobre la seva experiència com a mare primerenca. Lluny de projectar una imatge idealitzada, va reconèixer que la maternitat ha estat un repte ple de llums i ombres:

"És veritat que ara, com que estic lluny i a sobre, tinc una preocupació molt gran. Però ho dic: jo seré mama, però segueixo sent dona, segueixo sent amiga, segueixo sent filla", va explicar Anabel.

Conscient del canvi de prioritats que ha suposat tenir una filla, Anabel va voler deixar clar que no s'encasella en un sol rol. "No soc la típica mare que es fica en aquest món de 'ja està, aquesta és la meva etapa'. No, jo vull estar a la teva vida", va aclarir.

La conversa entre Susana Molina i Anabel Pantoja ha deixat al descobert emocions, veritats i un vincle que resisteix el temps. En un moment vulnerable, totes dues van demostrar que la seva amistat està per sobre de qualsevol distància o malentès. Les seves declaracions, especialment aquella frase tan reveladora de Susana, ens recorden que conèixer-se de veritat és també atrevir-se a dir les coses clares.