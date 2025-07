El problema del nadó d'Isa Pantoja i Asraf Beno, confirmat: 'Ho passa malament'

Isa Pantoja i Asraf Beno estan vivint una etapa plena d'amor després de convertir-se en pares del seu primer fill en comú, Cairo. Tanmateix, la felicitat també ha vingut acompanyada d'algunes dificultats pròpies dels primers dies de vida del nadó. Entre elles, un problema que ja ha estat confirmat per la parella i que els està robant la son.

"Segons l'Asraf, el nadó ha dormit millor, però és que té una mica de gasos, una cosa molt normal, però clar, ho passa malament", confessava l'Isa amb sinceritat. Aquesta afirmació reflecteix amb claredat el repte emocional i físic al qual s'enfronten com a pares primerencs. Com estan portant aquesta etapa tan exigent i quins altres canvis han viscut des que va néixer el seu fill?

Isa Pantoja i Asraf Beno revelen què passa amb el petit Cairo

La parella va donar la benvinguda al seu fill el passat 22 de juny. Des d'aquell moment, les seves vides han canviat completament. L'arribada de Cairo va suposar l'inici d'una etapa plena d'il·lusió, però també de cansament i responsabilitat, amb una rutina que encara estan aprenent a gestionar.

Tot i que estan completament bolcats en el seu nadó, han hagut d'enfrontar-se a un dels problemes més habituals: els gasos. Segons va explicar Isa Pantoja a les xarxes socials, les nits no estan sent senzilles. "Ho anem portant més o menys bé", comentava amb naturalitat, conscient que aquesta etapa també forma part de l'experiència de ser mare.

El sistema digestiu dels nadons acabats de néixer és immadur, i els gasos solen provocar-los molèsties que dificulten el descans. Així ho han viscut l'Isa i l'Asraf durant les últimes setmanes. "He intentat posar-me una mica de color perquè la nit ha estat més o menys bé", començava l'Isa, visiblement esgotada.

La parella, que ha compartit amb els seus seguidors molts moments d'aquest procés, no ha volgut amagar la realitat. Lluny de mostrar una imatge idealitzada, l'Isa reconeixia que el seu fill ho està passant malament per aquesta situació. Una situació que, tot i que és comuna, genera molta angoixa en els pares primerencs que desitgen alleujar el malestar del seu petit al més aviat possible.

Canvis logístics i emocionals a casa d'Isa Pantoja i Asraf Beno

A més del cansament físic i mental, la parella ha hagut de reorganitzar la seva vida completament. Un dels grans canvis ha estat la decisió de no comptar amb la Dulce, figura clau durant el primer embaràs de l'Isa.

"Estem bé, molt contents. Estan sent dies esgotadors, però estem contents", confessava l'Isa davant les càmeres d'Europa Press. A això s'hi suma la necessitat de crear noves rutines perquè cada membre de la família pugui adaptar-se a la presència del nadó acabat de néixer.

Per la seva banda, l'Isa Pantoja està travessant un postpart una mica complicat, ja que el petit va venir a través de cesària, provocant-li canvis psicològics i físics. "És dur per a ella perquè és un moment d'alegria. Ho passen moltes dones, que senten el no tenir-lo, desvincular-se és el que els dona aquesta tristesa", explicava l'Asraf sobre l'Isa a Telecinco.

Per la part d'Asraf Beno, ha començat a recuperar a poc a poc alguns dels seus costums. L'esport, una de les seves grans passions, torna a estar present a la seva vida. "Després d'un temps toca reprendre l'esport", compartia a les xarxes juntament amb una imatge seva en bicicleta.

És la seva manera de mantenir-se actiu i alliberar tensions després de nits en blanc. "Ja no em fa falta posar-me el despertador", deia amb un somriure en un dels seus vídeos. I és que el Cairo s'ha convertit en el seu nou despertador natural.

L'arribada del petit Cairo ha transformat completament la vida d'Isa Pantoja i Asraf Beno, enfrontant-los a nous desafiaments com a pares. Tot i que els gasos estan causant molèsties al nadó, la parella es mostra forta, unida i optimista. Aquest començament exigent també està forjant una família encara més sòlida, capaç d'adaptar-se als canvis amb amor i dedicació.