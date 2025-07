Susana Molina revela el que sempre ha callat sobre Anabel Pantoja: ‘És molt…’

Durant la seva darrera aparició pública, Susana Molina ha donat un cop sobre la taula per dir el que sempre ha callat sobre Anabel Pantoja. “És molt bona gent”, ha assegurat la influencer, arran de les constants crítiques que rep la seva gran amiga.

Aquest dijous, 3 de juliol, la creadora de contingut no ha volgut perdre’s per res del món la Festa Rainbow. Es tracta d’un esdeveniment que ha organitzat Dulceida a Madrid i amb el qual han reivindicat el dret d’estimar lliurement.

Com era d’esperar, durant el photocall organitzat per als mitjans de comunicació, Susana Molina ha tornat a mostrar el seu compromís amb la causa. “Em sembla important, en dates assenyalades, encara que calgui ser tot l’any inclusiva i lluitar pel col·lectiu”, ha assegurat.

A més, no ha tingut cap problema a respondre les qüestions dels reporters. Entre elles, totes les polèmiques que s’han generat arran del seu casament amb Guillermo Valle, sobretot en relació amb l’alt pressupost que van destinar a aquesta celebració.

Tanmateix, un cop més, les declaracions de Susana Molina que més han cridat l’atenció han estat les relacionades amb la seva amiga, Anabel Pantoja. I és que la neboda d’Isabel Pantoja es va convertir en una de les protagonistes principals durant el seu enllaç.

Susana Molina dona la cara per Anabel Pantoja i deixa al descobert com és realment la seva amiga

Anabel Pantoja es va convertir, sense buscar-ho, en el centre de totes les mirades durant l’enllaç de Susana Molina i Guillermo Valle. I és que a la creadora de contingut no han deixat de ploure-li les crítiques pel vestit que va escollir per a l’ocasió.

Però ara, la guanyadora de Gran Hermano 14 ha decidit sortir en la seva defensa, i ho ha fet davant les càmeres d'Europa Press. “Jo crec que ella ja té call i que ja li és igual. És que dubto fins i tot que ho vegi, la veritat”, ha assegurat, visiblement molesta per aquesta situació.

D’altra banda, Susana Molina ha aprofitat l’ocasió per criticar el tracte que els mitjans de comunicació donen a la seva amiga Anabel Pantoja. A més, no ha tingut cap problema a reflexionar sobre la importància de l’empatia.

“Em fa gràcia això que l’Anabel tracta malament la premsa, i com tracta la premsa a l’Anabel? Crec que dones una mica el que reps. Si se t’ha tractat tan malament, què vols? Allò de l’altra galta, deixem-ho per a Jesucrist.[…]Jo crec que també cal tenir una mica d’empatia”, ha dit Susana Bicho.

En aquest moment, Susana Molina ha demanat comprensió cap a Anabel Pantoja, recordant que darrere de la fama hi ha una persona que està patint. Moment en què ha deixat al descobert que “ella és molt bona gent”.

“La gent es posa les mans al cap quan passen coses… Però amb ella, per haver sortit a la tele, concretament a Telecinco, és com si no fos una persona”, ha sentenciat. Unes paraules amb les quals, sens dubte, mostra el seu total suport a la seva gran amiga.