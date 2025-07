Urgent: Anabel Pantoja trenca el seu silenci quan li pregunten allò de David Rodríguez

Anabel Pantoja ha parlat públicament per primera vegada després del rebombori mediàtic que envolta la seva parella, David Rodríguez. La neboda d'Isabel Pantoja ha tornat a Sevilla després d'un cap de setmana a Mallorca, on va assistir a un casament juntament amb David. A la seva arribada, no va poder evitar que els periodistes li preguntessin sobre l'arxivament de la denúncia que va presentar fa mesos.

En les darreres setmanes, Anabel i David havien denunciat diversos mitjans, periodistes i l'Hospital per suposada revelació de secrets relacionats amb la salut de la seva filla Alma. Tanmateix, la Fiscalia canària ha arxivat la denúncia, argumentant que preval el dret a la informació i no s'ha provat que els denunciats hagin infringit la llibertat de premsa. Aquesta notícia ha generat un gran impacte, i tot i que Anabel ha estat qüestionada, ha decidit mantenir la prudència.

Amb un somriure i evitant entrar en detalls, Anabel ha assegurat que prefereix no parlar del tema ara. En ser preguntada per la situació judicial que encara els afecta, especialment sobre una possible investigació per negligència infantil, la influencer ha optat per guardar silenci i desviar la conversa cap al temps a Sevilla. Ha deixat clar que no alimentarà rumors ni polèmiques, mostrant cansament per les constants preguntes.

Després de l'arribada d'Anabel Pantoja i David Rodríguez, la influencer respon a rumors familiars

En canvi, sí que ha volgut aclarir un altre tema que ha generat rumors a les xarxes socials. Ha explicat per què encara no ha visitat la seva cosina Isa Pantoja i l'acabat de néixer Cairo. Anabel ha explicat que no hi ha pogut anar perquè Isa li va demanar respecte i tranquil·litat en un moment delicat. Però ha assegurat que quan ella ho desitgi, aniran a conèixer el nadó.

Finalment, se li ha preguntat per la situació econòmica de la seva tia Isabel Pantoja. Cal destacar que apareix a la llista de morosos de l'Agència Tributària amb un deute d'un milió d'euros amb Hisenda. Davant d'això, Anabel s'ha mostrat esquiva, i amb un somriure incòmode, ha demanat respecte i no ha volgut entrar en detalls.

Anabel Pantoja i David Rodríguez opten per la discreció enmig de les especulacions

Aquest episodi ha deixat clar que Anabel prefereix mantenir-se al marge dels rumors i centrar-se en la seva família. Tot i que el focus mediàtic sobre la seva vida continua sent intens, la influencer intenta protegir el seu entorn i evitar conflictes públics. Sens dubte, la seva resposta posa fi, almenys per ara, a les especulacions sobre David Rodríguez i altres assumptes delicats.

A més, és evident que Anabel està travessant un moment complex a escala personal i familiar. La pressió mediàtica no ha disminuït, però ella ha demostrat voler gestionar la situació amb discreció i calma. En lloc d'enfrontar directament els periodistes, prefereix respondre amb paciència i mantenir el focus en allò que considera realment important: la seva filla i el seu cercle proper.