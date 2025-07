Sorpresa majúscula: confirmen els rumors sobre Toni Cruz, exmembre de La Trinca

Toni Cruz va ser un dels grans cervells darrere la televisió més recordada de les darreres dècades a Espanya. Juntament amb Josep Maria Mainat i Miquel Àngel Pasqual, va formar part de La Trinca, el grup que va donar pas a una prolífica carrera en la creació de formats televisius.

El seu talent darrere les càmeres va donar vida a èxits com Operación Triunfo, Tu cara me suena o Crónicas Marcianas. D'aquesta manera, es va convertir en un dels productors més influents del país. Tanmateix, en els seus darrers anys, Toni va optar per allunyar-se del focus mediàtic.

Marcant així un contrast amb la popularitat que va aconseguir durant dècades. El càncer el va mantenir en un discret segon pla fins a la seva mort, el passat divendres, a punt de fer 79 anys.

Toni Cruz i la seva última història d'amor amb Mònica Carbonell

Al llarg de la seva vida personal, Cruz també va triar la discreció. Pare de dos fills, poc coneguts pel públic, i avi, mai no va exposar la seva família als mitjans. Tot i el seu paper crucial en la història recent de la televisió, Cruz es va mantenir al marge de polèmiques.

Una de les persones més significatives en la vida de Toni Cruz va ser Mònica Carbonell, directora de càsting d'Operación Triunfo durant les seves darreres edicions a Amazon Prime. Mònica va ser la seva companya sentimental durant una etapa prolongada i estable.

Encara que la seva relació va acabar discretament fa un parell d'anys, ella va ser present en el darrer adeu, acompanyant Noemí Galera. Carbonell, que va mantenir un perfil baix tot i la seva rellevància en el món de l'entreteniment, va ser una figura clau en l'última etapa de Cruz.

La seva presència va posar el fermall a una història personal viscuda fora del focus, amb la mateixa sobrietat que va caracteritzar el productor en la seva vida privada. Toni Cruz se'n va anar deixant un llegat professional indiscutible i una vida íntima cuidada amb cura.

Multimilionari, creatiu i discret, va deixar tot en ordre. Una herència destinada als seus dos fills, diverses empreses en marxa i una gran història d'amor que va ser present fins al final.

No hi ha dubte que la figura de Cruz es consolida com la d'un pioner que va triar retirar-se sense fer soroll. La seva història, teixida entre èxits televisius, ens recorda que el veritable llegat no es mesura pels titulars, sinó per la petjada que es deixa en aquells que van compartir el camí.