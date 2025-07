La ferma decisió de Sheila Casas després de trencar amb Escassi: ‘Ho sento, de debò’

Sheila Casas ha pres una rotunda decisió després de la seva ruptura amb Álvaro Muñoz Escassi. La germana de l'actor Mario Casas ha decidit no pronunciar-se més sobre la seva exparella, almenys públicament. En plena tempesta mediàtica, ha preferit mantenir-se al marge, confiant que el temps ho posi tot al seu lloc.

La parella va anunciar la seva separació fa tot just unes setmanes a través d'un comunicat conjunt. Des d'aleshores, Sheila Casas s'ha refugiat en el seu cercle més proper, prioritzant la cura de la seva salut emocional. Tot i que ha mantingut un perfil baix, el seu entorn assegura que es troba tranquil·la i centrada en si mateixa.

En les últimes hores, s'ha produït un gir inesperat després de les dures declaracions de María José Suárez sobre Escassi. L'ex del genet l'ha acusat de tenir un comportament reprovable i d'actuar “sense escrúpols”, suggerint una possible traïció. Aquestes paraules han tornat a posar sota el focus mediàtic el seu historial sentimental i han situat Sheila Casas, també exparella del sevillà, en una posició delicada.

Sheila Casas trenca el seu silenci després de les acusacions a Escassi

Malgrat la pressió, Sheila ha comparegut breument davant les càmeres de Semana, visiblement aclaparada, però mantenint la compostura amb educació i fermesa. La seva actitud ha deixat entreveure que ha preferit prendre distància no només d'Escassi, sinó també del soroll constant que l'ha envoltada des que es va fer pública la seva ruptura. Tot i que no ha volgut aprofundir en els motius, ha deixat entreveure que va ser una decisió necessària i meditada.

Després de les acusacions de María José, una de les preguntes ha estat: “Ets conscient de com has estat d'intel·ligent sortint d'aquesta relació?” I Sheila ha respost: “Ho sento, de veritat”. La jove ha optat per la discreció com a escut i, amb la seva serenitat, ha volgut demostrar que no pensa alimentar més la polèmica.

Han estat dies de molta exposició per a la jove, un escenari que, en cap cas, formava part dels seus plans. El seu objectiu, ara, és recuperar la tranquil·litat i mantenir-se al marge. Sobre el seu estat actual, ha volgut ser clara: “Jo estic molt bé”.

Després de la separació d'Escassi, Sheila Casas es refugia en el seu entorn proper

L'advocada i representant artística ha reprès a poc a poc la seva rutina, enfocant-se en nous projectes i en gaudir de l'estiu amb la seva família. Ha estat vista sovint a casa del seu germà Mario, amb qui manté una relació molt estreta. Aquest entorn proper li ha donat l'estabilitat necessària per continuar endavant amb pas ferm.

Amb una postura discreta, Sheila Casas ha aconseguit tancar aquest capítol a la seva manera. Sense necessitat d'escàndols ni declaracions, transmet la convicció d'haver pres la decisió correcta. La seva actitud parla per si sola enmig de tantes opinions i controvèrsies.