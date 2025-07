Boris Izaguirre i Carlos Latre reben un cop dur aquest estiu: ja ho han reconegut

Aquest estiu ha estat especialment dur per a Boris Izaguirre i Carlos Latre, ja que han viscut una pèrdua que els ha marcat profundament. Tots dos han reconegut que la mort de Toni Cruz, referent de la televisió espanyola, els ha deixat descol·locats. Ho han fet amb emoció, respecte i paraules que deixen entreveure la magnitud del buit que ha quedat.

Cruz, que va morir divendres passat als 78 anys, va ser una figura clau en la història de la televisió espanyola. Fundador de La Trinca i més tard de Gestmusic, va impulsar formats icònics com Operación Triunfo o Crónicas Marcianas. La notícia ha deixat un buit a la indústria, però també al cor d'aquells que, com Boris i Carlos, formaven part del seu cercle proper.

Tots dos han estat presents al funeral celebrat al Tanatori de Sancho de Ávila, a Barcelona, on han volgut acomiadar-se del seu company. L'ambient entre els assistents, entre els quals hi havia figures com Xavier Sardà, Nina o Noemí Galera, ha estat de respecte i admiració. Més enllà del vessant professional, s'ha percebut un afecte real per qui durant dècades va saber barrejar talent, humor i una visió molt particular de la televisió.

Paraules d'afecte i admiració de Carlos Latre i Boris Izaguirre a un referent televisiu

En aquest context, Carlos Latre ha reconegut que “ha estat tan important a la nostra vida professional i també personal”, subratllant que va saber crear vincles duradors. Les seves paraules han estat sinceres: “Era un tipus que t'abraçava, que t'acompanyava i que et cuidava, i això era important”. L'humorista ha volgut així valorar no només la figura del productor, sinó també la de l'amic que va saber estar sempre present.

Boris Izaguirre, visiblement afectat, també ha volgut retre homenatge a la seva figura. “Hem perdut una persona molt important per a nosaltres i per a la televisió espanyola, indiscutiblement”, ha expressat amb contenció. Per a ell, no només s'ha anat un referent, sinó algú la influència del qual “ha modelat la manera com entenem l'entreteniment”.

Un comiat inesperat que ha marcat Boris Izaguirre i Carlos Latre

Boris i Carlos han coincidit en recordar Toni com algú brillant, generós i proper. Han volgut mantenir la compostura, però les seves paraules han revelat l'impacte emocional que aquest comiat els ha deixat. En ple estiu, aquest cop ha estat inesperat i difícil de pair.

Amb tot, tots dos han volgut subratllar el que s'ha compartit: anys de feina, confiança i moments irrepetibles. Fer-ho públic ha estat també una manera d'honorar el seu llegat i de tornar-li una mica del molt que els va donar. Perquè quan se'n va algú així, el millor homenatge és recordar-lo amb afecte, i continuar amb la seva memòria intacta.