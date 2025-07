Sorpresa a casa de Carles Francino després de la seva confessió: ja ho ha confirmat

Carles Francino és una de les veus més recognoscibles i respectades de la ràdio espanyola. Durant anys, ha estat la cara de programes emblemàtics, com La Ventana a la Cadena SER, on ha conquerit milers d'oients amb el seu professionalisme i proximitat.

Ara que gaudeix d'un merescut descans d'estiu, ha deixat el testimoni a Marta del Vado. Mentrestant, ella és al capdavant de l'espai i Francino aprofita per recarregar energies de cara a la pròxima temporada.

Sorpresa a casa de Carles Francino després de la seva última confessió

Recentment, Francino va visitar el programa humorístic Ni tan bien, presentat per Carolina Iglesias, qui es va trobar amb el periodista a la redacció. Durant la seva conversa, no hi van faltar històries que revelen una faceta més personal i desconeguda de la figura de la ràdio.

Una d'elles, que havia sentit de boca de la tècnica de so del programa, Chumi, va cridar especialment l'atenció. Es tracta d'una curiosa anècdota en què el famós cantant Alejandro Sanz li hauria "robat" un entrepà.

Curiosa, Carolina Iglesias va voler saber si Francino també havia patit algun robatori a mans del madrileny, però el periodista ho va descartar rotundament. Tanmateix, va aprofitar per explicar una història pròpia sobre un robatori que sí que va patir.

Carles Francino ha deixat tothom en xoc

"Em van robar una moto a Tarragona. Em vaig llevar i en anar a buscar-la a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, ja no hi era". La moto, una Ossa Yankee de 500 centímetres cúbics, va desaparèixer misteriosament, per després aparèixer dies després a Viladecans, a gairebé 80 quilòmetres.

La relació de Francino amb aquella moto va ser especial. A més de ser el seu mitjà de transport, la recorda amb afecte tot i un episodi molt complicat. "Conduint un dia per l'autopista, el motor se li va clavar".

Tot i que en aquell moment no era obligatori conduir amb casc, Francino assegura que posar-se'l li va salvar la vida. "La moto em va passar per sobre", va relatar. Aquest accident el va marcar i li va fer valorar la importància de la seguretat viària.

No obstant això, no nega que enyora aquella sensació de llibertat en conduir sense casc. "Aquella sensació de llibertat...", va afirmar, tot i que va insistir que "cal portar-lo". Per acabar, va explicar que prefereix cascs discrets, "de color negre millor".

Amb aquesta trobada entre humor i memòria, Carles Francino va deixar clar que, darrere la veu que milions escolten, hi ha un home amb vivències intenses. A més, la seva personalitat resulta tant propera com captivadora.