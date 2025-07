'Pasapalabra' confirma el rumor sobre Rosa: és trist, però no pot fer res més

L'últim duel de Pasapalabra ha estat condicionat per alguna cosa que ha afectat directament Rosa. La tensió s'ha sentit des del primer segon, amb una pressió que semblava acumular-se sobre les seves espatlles. Malgrat la seva concentració, el desenvolupament de la prova no ha jugat a favor seu

Durant El Rosco, la Rosa s'ha enfrontat a Manu en una ronda especialment ajustada que ha mantingut en suspens els seguidors del programa. El madrileny ha assolit els 21 encerts i, lluny de conformar-se, ha continuat arriscant, tot i que ha comès una errada en el procés. La Rosa, decidida a lluitar fins al final, també ha avançat amb pas ferm, acostant-se a l'empat

La diferència entre tots dos era mínima, i això ha augmentat la tensió al plató. La Rosa s'ha mantingut concentrada mentre el rellotge corria en contra seva. En els últims segons, ha respost amb rapidesa, però la pressió ha acabat passant-li factura

La Rosa arrisca massa a Pasapalabra i en paga les conseqüències

Amb només quatre segons restants, la concursant ha decidit arriscar, amb el resultat d'una errada a la lletra P i, tot seguit, una altra a la T. Aquesta doble errada ha tancat qualsevol possibilitat d'empat i ha confirmat la victòria d'en Manu, que també havia continuat jugant i fallat una paraula abans de plantar-se. Tot seguit, la Rosa ha estat enviada automàticament a la Cadira Blava

La notícia ha causat impacte tant dins com fora del programa. Molts espectadors ja intuïen que la Rosa estava al límit i que alguna cosa podia sortir malament. El rumor sobre la seva possible caiguda feia dies que circulava, i ara ha estat oficialment confirmat

L'adeu de la Rosa a Pasapalabra, però la lluita continua

Al llarg de la seva participació, la Rosa ha demostrat una gran preparació i una actitud exemplar. El seu pas pel programa ha estat marcat per moments brillants i per una evolució constant. Tanmateix, al concurs, un petit error pot canviar-ho tot en qüestió de segons

L'aspirant ha encaixat el resultat amb serenor, tot i que no ha pogut amagar del tot la tristesa al seu rostre. El gest seriós amb què ha abandonat el seu faristol ho ha dit tot, sense necessitat de paraules. La seva actitud ha estat coherent amb la temprança que ha mostrat en altres entregues

Pasapalabra ha deixat clar un cop més que no hi ha lloc per a la relaxació, ni tan sols entre els favorits. La derrota de la Rosa és un exemple més de com d'imprevisible pot ser el format, fins i tot quan tot sembla controlat. És un final amarg, però també una nova oportunitat per demostrar de què està feta