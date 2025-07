Màxima atenció amb la confessió de David, el xicot d’Anabel Pantoja: ‘Difícil’

L'aniversari número 39 de Anabel Pantoja ha estat marcat per un gir inesperat. La influencer ha viscut un dia d'emocions trobades, en què l'alegria per les felicitacions ha contrastat amb un sentiment de solitud poc habitual en ella. Tot i que havia celebrat anticipadament amb una festa el cap de setmana anterior, la data exacta li ha deixat un regust una mica agredolç.

A través d'un vídeo publicat a les seves xarxes, l'Anabel ha confessat que ha començat el dia amb l'ànim baix. Ha revelat que mai havia passat el seu aniversari menjant sola a casa, i que ha estat “un aniversari diferent i estrany”. Malgrat les flors i els missatges d'afecte, ha reconegut que el seu cor estava “una mica trist”

La raó d'aquest malestar s'ha degut, en part, a l'absència de la seva parella, David Rodríguez. El fisioterapeuta s'ha vist obligat a marxar per motius laborals, deixant l'Anabel sola a casa amb la seva filla.

Un aniversari amb un emotiu missatge de David Rodríguez i una visita sorpresa per a Anabel Pantoja

En David, però, no ha volgut deixar passar l'ocasió sense dedicar-li unes paraules a través d'Instagram. Ha publicat una imatge familiar acompanyada d'un missatge que ha captat l'atenció dels seus seguidors per la seva sinceritat. “Any especial per a la nostra meravellosa filla (i difícil alhora)”, ha escrit, deixant entreveure que el moment que viuen és tan bonic com desafiant.

En aquest missatge, també ha expressat el seu amor i admiració cap a l'Anabel, prometent-li que sempre comptarà amb el suport de la seva família. “Et mereixes tot l'amor i la felicitat d'aquest món”, ha afegit, concloent amb un tendre “T'estimem”. L'Anabel ha respost compartint-ho a les seves històries, donant visibilitat al detall que ha tingut la seva parella.

El que havia començat com un dia solitari ha acabat de manera més càlida i animada. Alguns amics de Canàries han aparegut per sorpresa a casa seva, portant-li globus i cantant-li el “cumpleaños feliz”. La inesperada visita ha arrencat somriures i llàgrimes, transformant el seu ànim gairebé completament.

Anabel Pantoja, protegida a distància per David Rodríguez i els seus éssers estimats

L'Anabel ha rebut també felicitacions de la seva mare Merchi, la seva inseparable amiga Belén Esteban i altres rostres propers, que han volgut acompanyar-la, almenys virtualment, en aquesta data tan important. Tot plegat ha contribuït al fet que, malgrat les absències, no s'hagi sentit del tot sola.

La influencer ha tancat el dia amb una barreja de nostàlgia i gratitud, deixant clar que valora cada petit gest d'afecte. I encara que ha començat la jornada rentant roba en comptes de brindar amb xampany, ha valorat l'essencial: la salut, l'amor i el fet de seguir endavant. En unes hores, viatjarà a un esdeveniment amb les seves companyes influencers, ansiosa per retrobar-se amb el seu cercle i continuar celebrant la vida.

El missatge d'en David ha estat un dels moments més comentats del dia, no pel que diu, sinó per com ho diu. La paraula “difícil” ha deixat entreveure que, malgrat l'amor que es professen, hi ha obstacles que estan afrontant junts. I aquesta sinceritat, enmig de tanta exposició mediàtica, ha calat entre qui segueix la seva història des de fa anys.