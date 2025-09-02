Sergio Ramos deixa empremta en Shakira amb la nova confessió: 'T'has oblidat de...'
L'esportista Sergio Ramos llança la seva primera cançó en solitari amb un toc emocional a l'estil de Shakira
Sergio Ramos ha deixat una empremta en Shakira amb un gest que no ha passat desapercebut. La seva última confessió ha generat un gran rebombori, demostrant que la seva influència va més enllà del futbol. La notícia reflecteix un costat creatiu que evoca l'estil més confessional de la cantant, despertant inevitablement comparacions.
Aquesta confessió ha arribat en forma de música. Ramos ha fet un pas decisiu en la seva faceta artística en llançar la seva primera cançó en solitari, titulada Cibeles. La composició recorda el tema que va popularitzar Shakira sobre la seva exparella Gerard Piqué, tot i que en aquest cas l'homenatge és a la seva història amb el Real Madrid.
Un dels versos més comentats de la cançó diu: "T'oblidaràs de mi, em deixaràs de banda…". La frase funciona com un subtil dard dirigit a la cúpula del Real Madrid, especialment al seu president, Florentino Pérez, tot i que no es menciona directament. Aquest fragment reflecteix amb claredat com va viure Ramos el final de la seva etapa a Chamartín, entre l'oferta de renovació retirada i la seva posterior marxa.
Sergio Ramos reviu la seva història al Real Madrid amb un missatge de retorn
Al videoclip, Sergio Ramos apareix amb una samarreta blanca mentre es projecten imatges de la Font de Cibeles i d'alguns dels seus moments més icònics amb el club. Cibeles reforça la nostàlgia, mentre que detalls com una furgoneta amb la inscripció 'Tu em vas demanar que voli' i SR93 havien anticipat la sorpresa.
El tema no només reflecteix un alleujament personal, sinó també una actitud d'aprenentatge i reconciliació. Ramos canta versos com "que ningú és imprescindible, la vida t'ensenya", deixant entreveure un penediment sincer per aquell conflicte amb el president. A més, declara que tornaria al club sense dubtar-ho, "una vegada i fins a mil", deixant palès el seu afecte pel Real Madrid.
De llegenda madridista a protagonista en la música: Sergio Ramos inicia la seva nova etapa a l'estil Shakira
L'excapità blanc ja havia treballat amb la música en diverses col·laboracions amb artistes com Los Yakis, Demarco Flamenco, Canelita i Niña Pastori. Tanmateix, Cibeles marca el seu debut com a cantant solista, un terreny que Ramos explora amb un estil personal i una clara intenció de connectar amb els seus records madridistes.
En l'àmbit esportiu, Sergio Ramos va deixar una empremta inesborrable al Real Madrid, amb 16 temporades, més de 100 gols i tres Champions consecutives. El seu palmarès inclou cinc Lligues i quatre Mundials de Clubs. Després de passar pel PSG i el Sevilla, actualment juga a Monterrey, on manté el seu rendiment prop dels 40 anys.
Amb Cibeles, Ramos demostra que la seva creativitat no es limita al futbol. La cançó és un viatge entre nostàlgia, reconeixement i emoció, mostrant que l'exfutbolista pot conquerir també el públic musical. El que va començar com un missatge personal cap al seu passat madridista ha generat conversa i deixa clar que sempre sap fer-se notar, fins i tot on abans ho van fer artistes com Shakira.
