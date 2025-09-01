Sira Martínez, filla de Luis Enrique, llança un comunicat urgent: 'És molt...'
Un missatge emotiu de Sira Martínez, filla de Luis Enrique, arriba després del seu recent pas per Gijón
Sira Martínez, filla de l'exentrenador nacional Luis Enrique, ha tornat a Gijón i ha llançat un comunicat urgent després de rebre un homenatge emotiu. L'amazona ha explicat com ha viscut aquesta experiència i què ha significat per a ella tornar a la seva ciutat natal. El seu comunicat ha fet valdre tant la seva trajectòria com la seva implicació amb causes solidàries.
El reconeixement ha tingut lloc a la pista verda de Las Mestas i ha estat organitzat per la Fundació Gijón Rural (Caja Rural) i l'Sporting de Gijón. Sira Martínez ha rebut diversos obsequis, incloent-hi una elàstica sportinguista amb el nom de la Fundació Xana i dos gots de sidra amb els logotips de les entitats. El gest ha destacat la seva tasca social i ha reforçat el seu vincle amb la ciutat que considera la seva llar.
En parlar sobre la distinció, Martínez ha afirmat que "és molt bonic". Participar en un esdeveniment que ha unit esport i solidaritat li ha permès sentir-se més connectada amb la seva comunitat. A més, ha ressaltat la importància de donar suport a la tasca de la Fundació Xana, en memòria de la seva germana, filla de Luis Enrique, que va morir el 2019.
Sira Martínez torna a casa per competir i donar veu al compromís solidari que la inspira
L'amazona també ha subratllat la missió de la Fundació Xana, que ofereix suport a famílies que han travessat situacions difícils per la malaltia dels fills. Martínez ha destacat la il·lusió que li ha produït col·laborar i donar visibilitat a aquesta causa. "Estem molt contents i il·lusionats amb la Fundació de poder ajudar cada vegada més persones", ha afegit.
Paral·lelament, Martínez ha reprès la seva activitat esportiva al Concurs de Salts de Gijón. Ha competit amb tres cavalls, entre ells Pipper, amb el qual afrontarà el gran premi, i Texas, amb el qual ja ha debutat a la prova de velocitat. El seu objectiu en aquesta edició tan especial és gaudir cada moment, encara que també espera aconseguir la victòria.
Gijón acull el retorn més emotiu de Sira Martínez, filla de Luis Enrique
El retorn a Gijón ha resultat significatiu, ja que ha unit la seva faceta esportiva i solidària en una mateixa jornada. L'homenatge ha reflectit tant la proximitat de la comunitat de Gijón com l'impacte de la seva tasca amb la Fundació Xana. Al mateix temps, ha reforçat la relació de Martínez amb la seva ciutat natal, un lloc que ha considerat la seva veritable casa.
Amb aquest reconeixement i la seva participació en el concurs, Sira ha deixat clar que la seva família, ciutat natal i passió per l'esport formen un eix central en la seva vida. El seu comunicat ha transmès gratitud i compromís social, demostrant que la seva tasca solidària i la seva trajectòria esportiva han estat íntimament connectades. Gijón, la seva casa, s'ha convertit en testimoni d'una jornada marcada per l'emoció, l'esforç i els valors
