El curiós aliment que Sergio Ramos li prohibeix comprar a Pilar Rubio: 'De jove...'
La divertida confessió de Sergio Ramos sobre un aliment que Pilar Rubio evita comprar per un motiu molt particular
Sergio Ramos ha revelat recentment quin és l’aliment curiós que no permet que Pilar Rubio compri a casa. Aquesta inesperada confessió ha sorprès els seus seguidors, ja que es tracta d’un producte molt comú, però que ell mateix admet adorar des de jove. Al llarg de la carrera, el futbolista ha demostrat una gran disciplina en la seva alimentació, tot i que no està exempt de certs capricis.
El defensa andalús ha explicat en una xerrada amb el popular streamer Ibai Llanos que la seva relació amb el menjar és força equilibrada. Ramos ha explicat com combina una dieta estricta basada en nutrició amb moments puntuals per donar-se certs gustos. La mentalitat és clara, ja que considera que l’equilibri entre esforç i gaudi és fonamental per mantenir el seu rendiment en el futbol professional.
Ha estat en aquesta conversa quan ha desvelat l’aliment que més li agrada, però que al mateix temps impedeix a la dona que li’n compri. Es tracta de la maionesa, un condiment que l'apassiona des de petit. "De jove em deien maionesa perquè era un obsés de la ‘mayo’, m’encanta", ha confessat amb humor.
L’estratègia de Sergio Ramos per mantenir el rendiment sense renunciar als seus capricis
Tot i que la maionesa és la seva debilitat, Sergio Ramos ha sabut imposar límits per mantenir un estil de vida saludable. La seva dieta diària consisteix en carns magres, peixos, verdures i aliments frescos, mentre evita productes ultraprocessats i sucres en excés. A més, practica dejuni intermitent, entrena en dejú i es recupera amb batuts de proteïnes, cosa que evidencia el compromís amb la seva condició física.
Tanmateix, el jugador reconeix que permetre’s capricis controlats forma part de la seva fórmula per a l’èxit. "Si et cuides durant 29 dies, no passa res per donar-te un caprici el trentè", ha explicat. Això inclou visites ocasionals a locals de menjar ràpid amb la seva família en què la seva comanda és molt característica, hamburgueses carregades de maionesa, patates grans i beguda light.
Amb Pilar Rubio, Sergio Ramos manté el seu equilibri nutricional
Així mateix, Ramos gaudeix d’altres petits plaers com berenars de xurros amb xocolata que comparteix amb Pablo Motos, tot i que després ajusta altres àpats per compensar. A més, el defensa sent especial predilecció per la cuina italiana i begudes com el Nestea, tot i que sempre manté un rigorós control sobre la seva alimentació quan està en plena temporada de competició.
La història de Sergio Ramos i Pilar Rubio amb la maionesa és més que una simple anècdota. La seva experiència demostra que l’excel·lència no es basa en la perfecció absoluta, sinó en saber gestionar cada aspecte de la vida amb moderació. Aquest equilibri ha sostingut la seva carrera i evidencia que una alimentació conscient impulsa l’èxit esportiu.
