Sergio Ramos deja huella en Shakira con su nueva confesión: 'Te olvidaste de...'

Sergio Ramos ha dejado una marca en Shakira con un gesto que no ha pasado desapercibido. Su última confesión ha generado un gran revuelo, demostrando que su influencia va más allá del fútbol. La noticia refleja un lado creativo que evoca al estilo más confesional de la cantante, despertando inevitablemente comparaciones.

Esa confesión ha llegado en forma de música. Ramos ha dado un paso decisivo en su faceta artística al lanzar su primera canción en solitario, titulada Cibeles. La composición recuerda al tema que popularizó Shakira sobre su ex pareja Gerard Piqué, aunque en este caso el homenaje es a su historia con el Real Madrid.

Uno de los versos más comentados de la canción dice: "Te olvidaste de mí, me dejaste de lado…". La frase funciona como un sutil dardo dirigido a la cúpula del Real Madrid, especialmente a su presidente, Florentino Pérez, aunque no se menciona directamente. Este fragmento refleja con claridad cómo vivió Ramos el final de su etapa en Chamartín, entre la oferta de renovación retirada y su posterior marcha.

Sergio Ramos revive su historia en el Real Madrid con un mensaje de retorno

En el videoclip, Sergio Ramos aparece con una camiseta blanca mientras se proyectan imágenes de la Fuente de Cibeles y de algunos de sus momentos más icónicos con el club. Cibeles refuerza la nostalgia, mientras que detalles como una furgoneta con la inscripción 'Tú me pediste que vuele' y SR93 habían anticipado la sorpresa.

El tema no solo refleja un desahogo personal, sino también una actitud de aprendizaje y reconciliación. Ramos canta versos como "que nadie es imprescindible, la vida te enseña", dejando entrever un arrepentimiento sincero por aquel conflicto con el presidente. Además, declara que volvería al club sin dudarlo, "una vez y hasta mil", dejando patente su afecto por el Real Madrid.

De leyenda madridista a protagonista en la música: Sergio Ramos inicia su nueva etapa al estilo Shakira

El excapitán blanco ya había trabajado con la música en diversas colaboraciones con artistas como Los Yakis, Demarco Flamenco, Canelita y Niña Pastori. Sin embargo, Cibeles marca su debut como cantante solista, un terreno que Ramos explora con un estilo personal y una clara intención de conectar con sus recuerdos madridistas.

A nivel deportivo, Sergio Ramos dejó una huella imborrable en el Real Madrid, con 16 temporadas, más de 100 goles y tres Champions consecutivas. Su palmarés incluye cinco Ligas y cuatro Mundiales de Clubes. Tras pasar por PSG y Sevilla, actualmente juega en Monterrey, donde mantiene su rendimiento cerca de los 40 años.

Con Cibeles, Ramos demuestra que su creatividad no se limita al fútbol. La canción es un viaje entre nostalgia, reconocimiento y emoción, mostrando que el exfutbolista puede conquistar también al público musical. Lo que empezó como un mensaje personal hacia su pasado madridista ha generado conversación y deja claro que siempre sabe hacerse notar, incluso donde antes lo hicieron artistas como Shakira.