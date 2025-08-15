Descobrim el poble encisador on va créixer Albert Om: carrers plens d’història
Un poble amb castell, festes tradicionals i encant rural que continua present a la vida del periodista català
Albert Om és un dels comunicadors més estimats de Catalunya. Té una trajectòria sòlida en ràdio, televisió i premsa. Ha dirigit programes emblemàtics i s'ha guanyat el públic amb un estil proper i curiós.
Al llarg de la seva carrera, ha treballat a TV3 i RAC1, i ha col·laborat en mitjans escrits. La seva versatilitat i capacitat per connectar amb tota mena de públics l'han convertit en una figura respectada. Però el que pocs coneixen és el punt de partida de la seva història: Taradell.
Taradell: turisme pausat i patrimoni amb caràcter
Taradell és una vila d'Osona acollidora i tranquil·la. Té uns 6.500 habitants i un nucli antic perfecte per passejar. Els carrers conserven façanes de pedra, balcons florits i petites botigues de tota la vida.
És una destinació ideal per a qui busca autenticitat i bon producte local. També per a aquells que gaudeixen d'una vida cultural activa. Cada racó convida a aturar-se i deixar-se portar pel seu ritme pausat.
El patrimoni del municipi és variat i fàcil de recórrer. Entre els racons més visitats hi ha l'església de Sant Genís, amb el seu campanar esvelt, la Font Gran i la Capella de Santa Llúcia. També el Dolmen dels Sequers de Gasala i diverses ermites rurals que conserven l'encant del passat.
El Castell de Taradell, dalt d'un turó rocós, és la seva joia més reconeguda. Alçat al segle IX i reforçat després, és una de les poques fortaleses construïdes directament sobre la roca. Aquest detall li dona un aire imponent i estratègic.
Les seves muralles, que arriben als 70 metres d'alçada, semblen encara protegir la plana. Des del seu cim, les vistes a la Plana de Vic i als boscos propers són immillorables. La Guía Repsol l'ha recomanat per la seva singularitat i per aquest magnetisme que fa imaginar cavallers, merlets i segles d'història vigilant l'horitzó.
Taradell manté viu el seu passat a través de celebracions que transformen el poble en un escenari festiu. Entre elles brilla la Festa dels Tonis, que ret homenatge a la tradició agrícola amb desfilades de carruatges i animals engalanats.
Ubicació i paisatge: la calma d'un entorn agrícola i natural
Taradell se situa al cor d'Osona. Combina zones de turó i àrees de conreu que dibuixen un paisatge equilibrat. L'agricultura ha tingut un paper clau en la seva història i encara marca l'entorn.
Als voltants s'estenen camps de cereals, pastures i horts. S'alternen amb camins rurals i marges de pedra. Aquest mosaic agrícola i natural aporta serenor al paisatge.
El Mirador de l'Enclusa és un punt destacat per apreciar l'amplitud del territori. Des d'allà es pot apreciar la Plana de Vic i el Montseny. Senders ben senyalitzats uneixen masies històriques, fonts i clarianes on la tranquil·litat segueix sent protagonista.
Origen, infància i un fil que no es trenca
Albert Om no dubta a expressar l'estima que sent pel seu poble, quelcom que ha deixat clar en articles i entrevistes. El descriu com un lloc ple d'història i es mostra orgullós de formar-ne part.
Per a ell, tornar a Taradell és més que tornar a un lloc. És reconnectar amb les arrels que van modelar el seu caràcter i la seva manera d'explicar històries. Entre muralles medievals i carrers tranquils, hi troba sempre la inspiració que l'acompanya a cada pas de la seva carrera.
