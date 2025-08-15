Logo e-noticies.cat
Primer pla d’un home de cabells canosos amb el fons d’una petita església en una plaça de poble
En aquest poble va néixer el periodista català de TV3 | Camara Ajuntament de Taradell
COR

Descobrim el poble encisador on va créixer Albert Om: carrers plens d’història

Un poble amb castell, festes tradicionals i encant rural que continua present a la vida del periodista català

per

Redacció

Albert Om és un dels comunicadors més estimats de Catalunya. Té una trajectòria sòlida en ràdio, televisió i premsa. Ha dirigit programes emblemàtics i s'ha guanyat el públic amb un estil proper i curiós.

Al llarg de la seva carrera, ha treballat a TV3 i RAC1, i ha col·laborat en mitjans escrits. La seva versatilitat i capacitat per connectar amb tota mena de públics l'han convertit en una figura respectada. Però el que pocs coneixen és el punt de partida de la seva història: Taradell.

Imatge d'Albert Om al 'Tot es mou' de TV3

Albert Om, periodista de TV3 | Camara TV3

Taradell: turisme pausat i patrimoni amb caràcter

Taradell és una vila d'Osona acollidora i tranquil·la. Té uns 6.500 habitants i un nucli antic perfecte per passejar. Els carrers conserven façanes de pedra, balcons florits i petites botigues de tota la vida.

És una destinació ideal per a qui busca autenticitat i bon producte local. També per a aquells que gaudeixen d'una vida cultural activa. Cada racó convida a aturar-se i deixar-se portar pel seu ritme pausat.

El patrimoni del municipi és variat i fàcil de recórrer. Entre els racons més visitats hi ha l'església de Sant Genís, amb el seu campanar esvelt, la Font Gran i la Capella de Santa Llúcia. També el Dolmen dels Sequers de Gasala i diverses ermites rurals que conserven l'encant del passat.

Façana d’una església antiga envoltada d’arbres i fanals en un dia assolellat

L'església de Sant Genís és la que té el campanar | Camara Ajuntament de Taradell

El Castell de Taradell, dalt d'un turó rocós, és la seva joia més reconeguda. Alçat al segle IX i reforçat després, és una de les poques fortaleses construïdes directament sobre la roca. Aquest detall li dona un aire imponent i estratègic.

Castell de pedra construït sobre una formació rocosa envoltada de vegetació amb muntanyes al fons

El castell de Taradell és conegut popularment com a castell de Can Boix | Camara Ajuntament de Taradell

Les seves muralles, que arriben als 70 metres d'alçada, semblen encara protegir la plana. Des del seu cim, les vistes a la Plana de Vic i als boscos propers són immillorables. La Guía Repsol l'ha recomanat per la seva singularitat i per aquest magnetisme que fa imaginar cavallers, merlets i segles d'història vigilant l'horitzó.

Taradell manté viu el seu passat a través de celebracions que transformen el poble en un escenari festiu. Entre elles brilla la Festa dels Tonis, que ret homenatge a la tradició agrícola amb desfilades de carruatges i animals engalanats.

Persones vestides amb roba tradicional guien cavalls que arrosseguen un carro carregat de branques en un ambient rural i festiu.

La Festa dels Tonis de Taradell, declarada festa d'interès nacional, se celebra a l’hivern | Camara Ajuntament de Taradell

Ubicació i paisatge: la calma d'un entorn agrícola i natural

Taradell se situa al cor d'Osona. Combina zones de turó i àrees de conreu que dibuixen un paisatge equilibrat. L'agricultura ha tingut un paper clau en la seva història i encara marca l'entorn.

Als voltants s'estenen camps de cereals, pastures i horts. S'alternen amb camins rurals i marges de pedra. Aquest mosaic agrícola i natural aporta serenor al paisatge.

Dues persones dretes a la vora d’un penya-segat observant el paisatge amb prismàtics, envoltades de vegetació i amb un extens bosc al fons.

Taradell, a la comarca d'Osona, disposa de paisatges naturals de molt interès | Camara Ajuntament de Taradell

El Mirador de l'Enclusa és un punt destacat per apreciar l'amplitud del territori. Des d'allà es pot apreciar la Plana de Vic i el Montseny. Senders ben senyalitzats uneixen masies històriques, fonts i clarianes on la tranquil·litat segueix sent protagonista.

Formació rocosa envoltada de vegetació amb una bandera groga i vermella onejant al cim

El mirador de l'Enclusa ofereix vistes panoràmiques de tota la zona | Camara Ajuntament de Taradell

Origen, infància i un fil que no es trenca

Albert Om no dubta a expressar l'estima que sent pel seu poble, quelcom que ha deixat clar en articles i entrevistes. El descriu com un lloc ple d'història i es mostra orgullós de formar-ne part.

Per a ell, tornar a Taradell és més que tornar a un lloc. És reconnectar amb les arrels que van modelar el seu caràcter i la seva manera d'explicar històries. Entre muralles medievals i carrers tranquils, hi troba sempre la inspiració que l'acompanya a cada pas de la seva carrera.

Cor

