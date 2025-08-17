Ens colem a la finca de Sevilla on Sergio Ramos guarda els seus exclusius cavalls
El racó més personal de Sergio Ramos a Sevilla s'ha convertit en un autèntic santuari per als seus cavalls de competició
Ens hem endinsat en un dels racons més privats de Sevilla per conèixer la finca on Sergio Ramos ha instal·lat la seva passió pels cavalls. La propietat del futbolista sevillà no és només una llar, sinó un veritable santuari equí que reflecteix la seva dedicació al món eqüestre. El que descobrim en aquest recorregut confirma per què es tracta d’un dels espais més exclusius i cobejats pel mateix Ramos.
La finca, coneguda com ‘La Alegría’, s’estén sobre 44 hectàrees a Bollullos de la Mitación, a només 40 minuts de la capital andalusa. En aquest terreny, completament tancat amb un mur gris de tres metres d’alçada, s’hi troba la Yeguada SR4, una de les joies de la finca de Sergio. La yeguada ha recollit premis internacionals, destacant-hi Yucatán de Ramos, un cavall que ha assolit fama mundial i reporta beneficis significatius al seu propietari.
Sergio Ramos ha equipat l’establiment amb instal·lacions de primer nivell. Són 40 boxes, 9 corraletes, un picador cobert, tres pistes a l’aire lliure, dos picadors rodons i un caminador. Aquestes infraestructures no només garanteixen el benestar dels cavalls, sinó que reflecteixen l’ambició empresarial del futbolista dins el món equí.
L’altra cara de la finca de Sergio Ramos: oci, confort i vida en família
A més de les instal·lacions eqüestres, la finca compta amb múltiples espais per a l’oci i l’esport. Hi ha pistes de pàdel, un camp de futbol set, piscina i diverses zones de lleure, complementant així l’enorme mansió que acull Ramos, Pilar Rubio i els seus quatre fills. Cada racó de la propietat està pensat per a la comoditat i el gaudi familiar, mentre es manté un alt nivell de privacitat i seguretat.
La mansió de la família Ramos Rubio s’eleva sobre 12.860 metres quadrats repartits en dues altures, cosa que assegura un ampli espai per a tothom. Les comoditats de l’habitatge inclouen àrees de descans, entreteniment i zones privades que permeten a la parella gaudir de la vida familiar sense preocupacions externes. La privacitat ha estat un punt clau en la construcció i manteniment de la llar.
Un lloc que reflecteix el costat més íntim de la vida de Sergio Ramos
El juny de 2019, ‘La Alegría’ va ser l’escenari del casament de Sergio Ramos i Pilar Rubio. La cerimònia religiosa es va celebrar a la Catedral de Sevilla i la festa es va traslladar a la finca. Els convidats van gaudir d’atraccions com una nòria gegant, parades de menjar i pista de cotxes de xoc, tot organitzat sota estricta privacitat.
‘La Alegría’ és molt més que una finca; reflecteix la vida de Sergio Ramos més enllà del futbol. Allà conviuen la intimitat familiar, la passió pels cavalls i un estil de vida cuidat fins al mínim detall. Entre els seus murs es barregen la tranquil·litat del camp i l’exclusivitat d’un espai reservat a molt pocs.
