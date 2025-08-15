Logo e-noticies.es
Primer plano de un hombre de cabello canoso con fondo de una pequeña iglesia en una plaza de pueblo
En este pueblo nació el periodista catalán de TV3 | Camara Ajuntament de Taradell
CORAZÓN

Descubrimos el encantador pueblo en el que creció Albert Om: calles llenas de historia

Un pueblo con castillo, fiestas tradicionales y encanto rural que sigue presente en la vida del periodista catalán

por

Redacción

Albert Om es uno de los comunicadores más queridos de Cataluña. Tiene una trayectoria sólida en radio, televisión y prensa. Ha dirigido programas emblemáticos y se ha ganado al público con un estilo cercano y curioso.

A lo largo de su carrera, ha trabajado en TV3 y RAC1, y ha colaborado en medios escritos. Su versatilidad y capacidad para conectar con todo tipo de públicos lo han convertido en una figura respetada. Pero lo que pocos conocen es el punto de partida de su historia: Taradell.

Imagen de Albert Om en 'Tot es mou' de TV3

Albert Om, periodista de TV3 | Camara TV3

Taradell: turismo pausado y patrimonio con carácter

Taradell es una villa de Osona acogedora y tranquila. Tiene unos 6.500 habitantes y un casco antiguo perfecto para pasear. Las calles conservan fachadas de piedra, balcones floridos y pequeñas tiendas de toda la vida.

Es un destino ideal para quien busca autenticidad y buen producto local. También para quienes disfrutan de una vida cultural activa. Cada rincón invita a detenerse y dejarse llevar por su ritmo pausado.

El patrimonio del municipio es variado y fácil de recorrer. Entre sus rincones más visitados están la iglesia de Sant Genís, con su campanario esbelto, la Font Gran y la Capella de Santa Llúcia. También el Dolmen dels Sequers de Gasala y varias ermitas rurales que conservan el encanto del pasado.

Fachada de una iglesia antigua rodeada de árboles y farolas en un día soleado

La iglesia de Sant Genís es la que tiene el campanario | Camara Ajuntament de Taradell

El Castillo de Taradell, en lo alto de un cerro rocoso, es su joya más reconocida. Levantado en el siglo IX y reforzado después, es una de las pocas fortalezas construidas directamente sobre la roca. Este detalle le da un aire imponente y estratégico.

Castillo de piedra construido sobre una formación rocosa rodeada de vegetación con montañas al fondo

El Castillo de Taradell es conocido popularmente como Castillo de Can Boix | Camara Ajuntament de Taradell

Sus murallas, que alcanzan los 70 metros de altura, parecen todavía proteger la llanura. Desde su cima, las vistas a la Plana de Vic y a los bosques cercanos son inmejorables. La Guía Repsol lo ha recomendado por su singularidad y por ese magnetismo que hace imaginar caballeros, almenas y siglos de historia vigilando el horizonte.

Taradell mantiene vivo su pasado a través de celebraciones que transforman el pueblo en un escenario festivo. Entre ellas brilla la Festa dels Tonis, que rinde homenaje a la tradición agrícola con desfiles de carruajes y animales engalanados.

Personas vestidas con ropa tradicional guían caballos que arrastran un carro cargado de ramas en un ambiente rural y festivo

La Festa dels Tonis de Taradell, declarada fiesta de interés nacional, se celebra en invierno | Camara Ajuntament de Taradell

Ubicación y paisaje: la calma de un entorno agrícola y natural

Taradell se sitúa en el corazón de Osona. Combina zonas de colina y áreas de cultivo que dibujan un paisaje equilibrado. La agricultura ha tenido un papel clave en su historia y todavía marca el entorno.

En los alrededores se extienden campos de cereales, pastos y huertos. Se alternan con caminos rurales y márgenes de piedra. Este mosaico agrícola y natural aporta serenidad al paisaje.

Dos personas de pie en el borde de un acantilado observando el paisaje con binoculares rodeadas de vegetación y un extenso bosque al fondo

Taradell, en la comarca de Osona, dispone de paisajes naturales de mucho interés | Camara Ajuntament de Taradell

El Mirador de l’Enclusa es un punto destacado para apreciar la amplitud del territorio. Desde allí se divisan la Plana de Vic y las primeras estribaciones del Montseny. Senderos bien señalizados unen masías históricas, fuentes y claros donde la tranquilidad sigue siendo protagonista.

Formación rocosa rodeada de vegetación con una bandera amarilla y roja ondeando en la cima

El mirador de l'Enclusa ofrece vistas panorámicas de toda la zona | Camara Ajuntament de Taradell

Origen, infancia y un hilo que no se rompe

Albert Om no duda en expresar el cariño que siente por su pueblo, algo que ha dejado claro en artículos y entrevistas. Lo describe como un lugar lleno de historia y se muestra orgulloso de formar parte de ella.

Para él, regresar a Taradell es más que volver a un lugar. Es reconectar con las raíces que moldearon su carácter y su forma de contar historias. Entre murallas medievales y calles tranquilas, encuentra siempre la inspiración que le acompaña en cada paso de su carrera.

