Descubrimos el encantador pueblo en el que creció Albert Om: calles llenas de historia

Albert Om es uno de los comunicadores más queridos de Cataluña. Tiene una trayectoria sólida en radio, televisión y prensa. Ha dirigido programas emblemáticos y se ha ganado al público con un estilo cercano y curioso.

A lo largo de su carrera, ha trabajado en TV3 y RAC1, y ha colaborado en medios escritos. Su versatilidad y capacidad para conectar con todo tipo de públicos lo han convertido en una figura respetada. Pero lo que pocos conocen es el punto de partida de su historia: Taradell.

Taradell: turismo pausado y patrimonio con carácter

Taradell es una villa de Osona acogedora y tranquila. Tiene unos 6.500 habitantes y un casco antiguo perfecto para pasear. Las calles conservan fachadas de piedra, balcones floridos y pequeñas tiendas de toda la vida.

Es un destino ideal para quien busca autenticidad y buen producto local. También para quienes disfrutan de una vida cultural activa. Cada rincón invita a detenerse y dejarse llevar por su ritmo pausado.

El patrimonio del municipio es variado y fácil de recorrer. Entre sus rincones más visitados están la iglesia de Sant Genís, con su campanario esbelto, la Font Gran y la Capella de Santa Llúcia. También el Dolmen dels Sequers de Gasala y varias ermitas rurales que conservan el encanto del pasado.

El Castillo de Taradell, en lo alto de un cerro rocoso, es su joya más reconocida. Levantado en el siglo IX y reforzado después, es una de las pocas fortalezas construidas directamente sobre la roca. Este detalle le da un aire imponente y estratégico.

Sus murallas, que alcanzan los 70 metros de altura, parecen todavía proteger la llanura. Desde su cima, las vistas a la Plana de Vic y a los bosques cercanos son inmejorables. La Guía Repsol lo ha recomendado por su singularidad y por ese magnetismo que hace imaginar caballeros, almenas y siglos de historia vigilando el horizonte.

Taradell mantiene vivo su pasado a través de celebraciones que transforman el pueblo en un escenario festivo. Entre ellas brilla la Festa dels Tonis, que rinde homenaje a la tradición agrícola con desfiles de carruajes y animales engalanados.

Ubicación y paisaje: la calma de un entorno agrícola y natural

Taradell se sitúa en el corazón de Osona. Combina zonas de colina y áreas de cultivo que dibujan un paisaje equilibrado. La agricultura ha tenido un papel clave en su historia y todavía marca el entorno.

En los alrededores se extienden campos de cereales, pastos y huertos. Se alternan con caminos rurales y márgenes de piedra. Este mosaico agrícola y natural aporta serenidad al paisaje.

El Mirador de l’Enclusa es un punto destacado para apreciar la amplitud del territorio. Desde allí se divisan la Plana de Vic y las primeras estribaciones del Montseny. Senderos bien señalizados unen masías históricas, fuentes y claros donde la tranquilidad sigue siendo protagonista.

Origen, infancia y un hilo que no se rompe

Albert Om no duda en expresar el cariño que siente por su pueblo, algo que ha dejado claro en artículos y entrevistas. Lo describe como un lugar lleno de historia y se muestra orgulloso de formar parte de ella.

Para él, regresar a Taradell es más que volver a un lugar. Es reconectar con las raíces que moldearon su carácter y su forma de contar historias. Entre murallas medievales y calles tranquilas, encuentra siempre la inspiración que le acompaña en cada paso de su carrera.