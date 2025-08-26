El racó de la costa catalana que va veure néixer Gori Masip: a 40 minuts de Barcelona
La ciutat de festivals, mar i tradició va ser el punt de partida en la carrera de Gori Masip en meteorologia
Gori Masip és un dels joves meteoròlegs més coneguts de Catalunya. Amb poc més de vint anys ja treballa a televisió i ràdio explicant el temps amb un estil clar i proper. La seva passió per la meteorologia va començar quan era nen i mai l'ha abandonat.
Aquesta vocació el va portar a estudiar Geografia i a fer els seus primers passos a ràdios locals i a xarxes socials. Amb el temps va anar guanyant seguidors i experiència, fins a convertir-se en una de les noves cares de l'equip d’“El Temps” a 3Cat. Però el seu interès va començar a la ciutat on va néixer i créixer, un lloc mediterrani amb molta personalitat.
La ciutat natal de Gori Masip
Gori Masip va néixer i créixer a Sitges. La localitat pertany a la comarca del Garraf i té uns trenta mil habitants. La seva situació entre el mar i el massís del Garraf li dona un caràcter molt especial.
Sitges és coneguda pel seu passeig marítim i pel seu nucli antic. L'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla, situada davant del mar, és un dels seus símbols més reconeixibles. Les seves cases modernistes i els seus carrers estrets completen la imatge d'una ciutat amb encant.
L'ambient cultural és un altre dels seus punts forts. Sitges acull el Festival Internacional de Cinema Fantàstic, famós a nivell mundial, i celebra amb gran intensitat el Carnaval i la Festa Major. Són esdeveniments que omplen els carrers de color, música i tradició.
Què fer a Sitges
Les platges són el gran atractiu de Sitges. N'hi ha més de vint, des de les més cèntriques com la Ribera i la Fragata fins a d'altres més tranquil·les i apartades. Algunes són familiars, d'altres estan orientades a l'esport i diverses són perfectes per a qui busca intimitat.
El centre històric convida a passejar. El Cau Ferrat, antiga casa del pintor Santiago Rusiñol, és avui un museu de referència. El Palau Maricel, amb la seva barreja d'estils, és una altra visita imprescindible per conèixer el patrimoni cultural de la ciutat.
La gastronomia també ocupa un lloc destacat. Sitges ofereix des de restaurants de cuina marinera fins a propostes innovadores. Les terrasses davant del mar i l'ambient nocturn dels seus carrers atreuen visitants durant tot l'any.
L'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla és el gran símbol de Sitges. La seva silueta blanca sobre el Mediterrani apareix a postals i fotografies d'arreu del món. Des de la seva esplanada es gaudeix d'una de les vistes més conegudes de la costa catalana.
La natura completa l'experiència. Molt a prop es troba el Parc del Garraf, un espai protegit ideal per a excursions i rutes a peu. Les vistes al Mediterrani des dels seus camins són un complement perfecte al descans a la costa.
El vincle amb Gori Masip
Per a Gori Masip, Sitges va ser l'inici de tot. Allà va observar els seus primers fenòmens meteorològics i va descobrir que el clima local no sempre coincideix amb el de la resta de la costa. El microclima de Sitges va despertar en ell la curiositat que després convertiria en professió.
Durant la seva adolescència va crear el perfil @meteogarraf per difondre previsions locals. Ràpidament es va guanyar la confiança de veïns que el consultaven abans d'organitzar activitats. La gent el parava pel carrer per preguntar-li si plouria a la Festa Major o si la platja estaria tranquil·la el cap de setmana.
Aquest contacte amb la seva comunitat va marcar la seva manera de comunicar. Va aprendre a explicar el temps de manera clara i pràctica, pensant en el que interessa a la gent. Avui manté aquest estil als mitjans públics de Catalunya, i continua vivint a Sitges, la seva ciutat natal.
