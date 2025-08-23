Ens endinsem en el preciós barri on va néixer Mònica Terribas: és el més bohemi
Places amb vida pròpia, modernisme i cultura popular conformen el paisatge on la periodista va fer els primers passos
Mònica Terribas és una de les periodistes més influents de Catalunya. La seva trajectòria professional ha estat marcada per la televisió, la ràdio i la premsa escrita, on ha exercit sempre amb un estil propi. De fet, el 2008 es va convertir en directora de TV3, sent la primera dona a ocupar aquest càrrec.
Va romandre al càrrec fins al 2012 i va deixar una empremta important a la televisió pública catalana. Més tard va conduir durant anys el programa matinal de Catalunya Ràdio, consolidant-se com una de les veus més reconegudes del panorama mediàtic.
Actualment combina la seva tasca com a professora universitària amb col·laboracions en diferents mitjans de comunicació. A més, continua participant activament en fòrums culturals i en el debat públic de Catalunya, on s'ha guanyat un lloc de referència.
El barri més bohemi de Barcelona, lloc de naixement de Mònica
Mònica Terribas va créixer a Gràcia, segurament el barri més destacat i un dels més populars de Barcelona. Cada any rep milions de visites per la seva gastronomia, les nombroses activitats d'oci i el seu modernisme. Passejar pels seus carrers és com viatjar en el temps; a un lloc molt acolorit, ja que allà l'arquitecte Gaudí hi va deixar moltes de les seves obres.
Molts descriuen aquesta zona de la ciutat com a bohèmia, cosmopolita i bulliciosa. Amb més de 50 000 habitants, és un dels barris més poblats de Barcelona. Se situa al Districte de Gràcia, que porta el mateix nom.
A més, el barri és famós per les seves places. Llocs com la Plaça del Sol, la del Diamant o la de la Virreina concentren la vida social de veïns i visitants.
La Vila de Gràcia
Al principi, Gràcia era una zona agrícola molt petita a Barcelona, que va anar adquirint importància amb la industrialització. El 1850 es va consolidar com a municipi independent amb tot just 13 000 habitants.
En poques dècades va créixer de manera accelerada, fins a superar els 30 000 el 1877. Aquest creixement va fer evident la necessitat de més serveis, i la integració a Barcelona va ser cada cop més debatuda. Finalment, la Vila de Gràcia es va unir a la ciutat el 1897, quan ja tenia més de 60 000 habitants.
Avui molts cartells i veïns encara es refereixen al barri com a “Vila de Gràcia”. La majoria dels seus veïns se senten orgullosos del seu origen, així que prefereixen aquest nom.
Què veure a Gràcia
Una de les atraccions turístiques més interessants és la Casa Vicens, que no és ni més ni menys que la primera gran obra de Gaudí. Va ser construïda entre 1883 i 1885 amb un estil modernista, però amb influències neoàrabs. Per visitar-la per dins cal comprar l'entrada.
Una altra visita imprescindible és el Parc Güell, també obra de Gaudí. S'estén al llarg de més de 17 hectàrees i està decorat amb elements modernistes que són una explosió de color.
El barri ofereix també cinemes en versió original, teatres independents i associacions veïnals molt actives. Tot això converteix Gràcia en un lloc que respira cultura a cada racó.
El vincle de Mònica Terribas
Mònica Terribas va créixer en aquest barri ple de vida, on la barreja de tradició i modernitat va marcar la seva infància. Ha recordat que per anar a l'escola havia de creuar altres barris de Barcelona, cosa que li va permetre conèixer la diversitat de la ciutat.
Tot i que la carrera l'ha portat a escenaris molt diferents, des de redaccions a universitats, Gràcia sempre ha estat present en la seva identitat. És el lloc on es van forjar els seus primers records i on va aprendre a observar amb curiositat el món que l'envoltava.
