Aquest és el curiós poble que va veure créixer Rosalía i és a mitja hora de Barcelona
Molt abans de ser tot un fenomen internacional, la cantant va viure la seva infància en aquest racó poc conegut
Rosalía és una de les artistes més influents del panorama musical actual. Ha guanyat premis internacionals, com dos Grammy i més de deu Grammy Llatins. El seu estil barreja flamenc, pop, electrònica i sons urbans, un fet que l'ha convertit en tot un referent global.
Malgrat la seva projecció internacional, mai ha amagat les seves arrels. En nombroses entrevistes ha esmentat la importància dels seus orígens i de la cultura que la va envoltar durant la seva infància. El seu entorn i la seva formació artística primerenca han influït en la seva manera d'entendre la música, i són una part essencial de la seva identitat creativa.
Rosalía va néixer en un racó tranquil que és molt a prop de Barcelona
Rosalía va néixer a Sant Cugat del Vallès, però va ser a Sant Esteve Sesrovires on va passar gran part de la seva infància. Aquest petit municipi del Baix Llobregat, de menys de 8 000 habitants, es va convertir en l'entorn que va marcar els seus primers passos personals i artístics. Encara que sovint se l'associa amb Barcelona, aquest poble discret i poc conegut va ser, en realitat, casa seva.
Sant Esteve és al nord-oest de la província de Barcelona, a només trenta minuts de la capital catalana. Des de molts punts del poble es poden veure les muntanyes de Montserrat, una de les formacions més emblemàtiques de Catalunya. Conegut per les seves siluetes retallades i llegendes religioses, aquest massís és també un símbol cultural i espiritual.
Més enllà del paisatge, Sant Esteve ha viscut una transformació econòmica i demogràfica important. A principis dels anys noranta no superava els 3 000 habitants, però avui gairebé triplica aquesta xifra. La seva proximitat a Barcelona i les bones connexions han impulsat el creixement industrial del municipi.
Actualment, hi ha més de 150 indústries instal·lades a la zona. Algunes d'elles tan reconegudes com SEAT o Chupa Chups. A més, és un dels municipis amb més renda per càpita de Catalunya: més de 28 750 euros per persona.
Malgrat aquest desenvolupament, el poble conserva la seva essència rural. La producció de vi i cava continua sent una part clau de la seva economia local. Molts cellers de la zona obren les portes al públic i ofereixen visites.
També destaca la masia de Can Julià, avui reconvertida en centre artístic. És un bon exemple de com tradició i cultura conviuen al municipi. Altres espais emblemàtics són l'església parroquial i el centre cívic Víctor Rahola.
Rosalía hi va fer els seus primers passos
Rosalía ha sabut mantenir el seu vincle amb Sant Esteve, encara que no ho esmenti sovint. Els seus veïns, de fet, són molt discrets quan se'ls pregunta per ella. Valoren el seu èxit, però també respecten la seva privacitat.
En més d'una ocasió, Rosalía ha mostrat la seva connexió amb l'entorn que la va veure créixer. Al videoclip de Pienso en tu mirá, per exemple, hi apareixen diversos camions travessant polígons industrials, una referència directa a la zona on va passar la seva infància. El vídeo es va gravar en diferents àrees de l'extraradi barceloní i evoca el paisatge industrial i quotidià que formava part del seu dia a dia.
ROSALÍA - PIENSO EN TU MIRÁ (Cap.3: Celos)
Un dels records més vius de la seva infància se situa al Bar El Casino. El gerent del bar recorda que Rosalía li preguntava si podia cantar amb la seva guitarra a la sala d'actes, acompanyada pels seus amics. Era la seva manera d'expressar-se, sense focus ni un gran escenari.
Fins i tot l'ajuntament del poble ha valorat crear una ruta cultural pels llocs de la seva infància. La idea, això sí, sempre es planteja des del respecte. Ningú a Sant Esteve vol convertir la seva història en un espectacle.
Avui, Sant Esteve Sesrovires continua sent un lloc discret i amb personalitat pròpia. Per a qui no el coneix, pot semblar un poble més. Però qui sap el que hi va començar, el mira amb altres ulls.
Més notícies: