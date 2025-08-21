El poble desconegut on va créixer la cantant Vicco: a vint minuts de Barcelona
Aquest petit racó català va ser el bressol de la veu de 'Nochentera' i avui conserva la calma i l'essència de tota la vida
Vicco, el nom real de la qual és Victòria Riba Muns, va créixer envoltada de música i sensibilitat artística. Va aprendre a tocar el piano amb només nou anys, i ben aviat va començar a compondre les seves pròpies melodies. La seva família la va recolzar des del principi, veient en ella un talent que anava més enllà de l’afició.
Amb només quinze anys ja actuava en petits escenaris i compartia la seva veu a plataformes digitals. Però el gran salt va arribar el 2023, quan va participar al Benidorm Fest amb Nochentera. El tema no només va triomfar a la competició, sinó que es va convertir en un dels majors èxits de la música espanyola recent.
Òctuple disc de platí, milions de reproduccions a Spotify i un fenomen a TikTok: així es va consolidar Vicco com un nom imprescindible del pop nacional. El seu èxit va ser celebrat fins i tot a la seva localitat natal, on l’ajuntament va retransmetre la gala en directe perquè tots els veïns la poguessin gaudir. I és que la cantant sempre recorda que prové d’un racó català ple d’història: Tiana.
Tiana: una vila tranquil·la amb aire mediterrani
Situada a la comarca del Maresme, Tiana és una localitat de poc més de 8.300 habitants que combina calma rural i proximitat urbana. Es troba a només 15 quilòmetres de Barcelona, però conserva un ambient serè, envoltat de turons i amb vistes al Mediterrani.
El nucli antic és un dels seus grans atractius: els seus carrers estrets, cases de pedra i places assolellades conviden a recórrer-lo sense pressa. Entre els edificis destacats sobresurt l’església de Sant Cebrià, d’estil neoclàssic, amb un campanar que s’ha convertit en emblema del municipi. També mereix atenció el monestir de la Cartoixa de Montalegre, que segueix actiu avui dia.
Tiana forma part de la denominació d’origen Alella, una de les més petites i prestigioses de Catalunya. Les seves vinyes, que s’estenen entre el mar i la muntanya, produeixen vins i caves que s’exporten a diferents països. Cellers com Alta Alella ofereixen visites guiades i tastos que combinen la tradició vitivinícola amb la innovació.
Pel que fa a la vida cultural, Tiana presumeix d’un calendari festiu molt actiu. Destaca la Festa Major de Sant Cebrià, celebrada al setembre, que omple els carrers de música, balls tradicionals i activitats populars. També és molt reconeguda la mostra de vins DO Alella, que cada any apropa a veïns i visitants la riquesa enològica de la zona.
El vincle de Vicco amb el seu poble
Tot i el seu èxit creixent, Vicco mai ha perdut el contacte amb el seu lloc d’origen. En una entrevista amb l’ajuntament del seu poble natal va afirmar que Tiana és “casa, el lloc on torno per estar amb els meus i desconnectar de tot”. Un missatge que demostra que, darrere de l’artista, hi continua havent una jove orgullosa de les seves arrels.
El municipi també ha sabut mostrar-li afecte. No només va retransmetre el seu pas pel Benidorm Fest, sinó que en diferents actes culturals se l’ha reconegut com un exemple de talent local amb projecció internacional. Així, la relació entre Vicco i Tiana es manté viva, unint música i territori en una mateixa història.
Avui, quan el seu nom sona a escenaris d’arreu d’Espanya, el seu poble natal continua sent part de la seva identitat. Tiana representa aquell racó català on tradició i modernitat conviuen, i que ara està lligat per sempre a la veu d’una de les artistes més prometedores de la música pop.
